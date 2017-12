Štát robí rozdiely medzi maturantmi. Niektorí budú opravovať na jeseň, iní o rok

Na neúspešných maturantov štát používa dvojaký meter. Časti umožní opravu neskôr.

20. máj 2013 o 20:19 Mária Benedikovičová

Učitelia kritizujú, že maturanti smú opakovať ústnu skúšku už na jeseň, ale testy až po roku.

BRATISLAVA. Pre jeden príklad z matematiky nevie, čo s ním bude.

Osemnásťročný študent Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici nespravil maturitu, lebo nezvládol matematický test aspoň na 25 percent.

Hoci za ústnu odpoveď dostal dvojku, maturitné vysvedčenie mu dať nemôžu. Testy už majú väčšiu váhu.

Ministerstvo školstva od tohto roka prikázalo, že prejsť môžu iba tí, čo z testov získali predpísaný limit.

Nespravodlivý rok

Maturity maturuje 57-­tisíc študentov,

výsledky z testov a slohových prác už majú väčšiu váhu,

matematiku si zvolilo 8203 študentov,

154 gymnazistov nezvládlo matematický test na viac ako 25 %, a skúšku nespravili,

štát dovoľuje testy opakovať až po roku, ústne odpovede už na jeseň. Školy sú proti.

Matematický test môže zo zákona študent zopakovať až o rok.

„Som z toho nešťastný. Uvedomujem si, že som v teste pohorel, ale je nespravodlivé, že na opravu musím čakať rok, no tí, čo neprejdú na ústnej časti, majú opravný termín už na jeseň,“ vraví maturant.

Zo slovenčiny a angličtiny zmaturoval na jednotky, testy urobil na 82 a 76 percent. Z ekonomiky dostal dvojku. Na polročnom vysvedčení mal tiež jednotky a dvojky.

Ak by smel test písať v septembri a uspel by, mohol by sa ešte dostať na vysokú školu. Hlási sa na tri.

Maturite z matematiky sa mohol vyhnúť, ale keďže chce študovať ekonomiku, vybral si ju ako voliteľný predmet.

„Z testu mal 23,2 percenta, stačilo by mu vyrátať jeden príklad a nemal by problém,“ hovorí otec gymnazistu. Mená zverejniť nechceli.

Riaditeľka gymnázia Mária Sochorová hovorí, že chlapec patrí medzi dobrých študentov.

„Na maturite mal vynikajúce výsledky až na nešťastný test. Jednoducho zostresoval. Aj dobrý žiak má niekedy zlý deň.“

Čo bude ďalej maturant robiť, vôbec netuší. Do konca augusta je podľa zákona ešte študentom.

Ak si dovtedy nenájde prácu, mal by sa prihlásiť na úrade práce, aby nemusel platiť odvody.

Zmätok v živote

Otec pochybuje, že si syn na rok nájde normálnu robotu. „Rozmýšľame, či pôjde do zahraničia učiť sa jazyk a popritom brigádovať.“

Sochorová by uvítala, keby štát neúspešným maturantom zjednodušil situáciu. Opravné testy by podľa nej mali byť na jeseň, keď sa opakuje ústna skúška.

„Ak je to nastavené takto dvojako, javí sa to diskriminačne,“ dodáva aj učiteľka Jana Petreková zo Žiliny.

Na matematický test doplácajú aj štyria študenti breznianskeho gymnázia.

„Vôbec nejde o problémových žiakov. Obávam sa, či na rok niekto ešte pôjde maturovať z matematiky. Bude to strašiak,“ komentuje zástupkyňa riaditeľa školy Janka Ponická. Na škole si tento rok zvolilo matematiku 32 študentov.

Nešťastníkov je viac

Limit 25 percent sa nepodarilo dosiahnuť 154 maturantom.

„Toto je 1,88 percenta žiakov gymnázií z celkového počtu, ktorí sa prihlásili na maturitu z matematiky,“ hovorí Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

Študenti zo stredných odborných škôl v štatistike nie sú, lebo z matematiky maturujú dobrovoľne a neovplyvňuje to, či skúšku spravia.

Ministerstvo školstva pod vedením Dušana Čaploviča zo Smeru nevylúčilo, že opravné termíny testov budú na jeseň.

Tlačový odbor nič bližšie k zmenám nezverejnil, iba podotkol, že zabezpečiť externú časť maturít „je organizačne podstatne zložitejšie ako ústnu časť“.