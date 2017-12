Harabin nesúhlasí, aby o preložení sudcov rozhodoval minister

Nové kritériá na preloženie a dočasné pridelenie sudcov by podľa šéfa Najvyššieho súdu ešte viac oslabili Súdnu radu.

OŠČADNICA. Predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin nesúhlasí, aby o preložení sudcov na súd iného stupňa rozhodoval minister spravodlivosti.

Nové kritériá na preloženie a dočasné pridelenie sudcov, o ktorých v kysuckej Oščadnici rozhodovala Súdna rada, by podľa Harabina ešte viac oslabili právomoci Súdnej rady.

Podľa nových pravidiel, ktoré vypracovala príslušná komisia Súdnej rady, by sudcu , ktorý vyhrá výberové konanie na súd iného stupňa, najprv do funkcie menoval minister a až potom by ho Súdna rada povinne preložila.

„Nie, najprv musí Súdna rada rozhodnúť o tom, či ho prekladá na výkon funkcie a potom ho môže minister menovať. Súdna rada musí mať prioritu. Navyše schválením takýchto kritérií by sme išli proti doterajšej judikatúre Súdnej rady v tejto konkrétnej otázke, pretože Súdna rada už dvakrát rozhodla tak, kde minister, raz to bola pani Žitňanská a raz pán Borec, vymenovali sudcu do funkcie predsedu a potom žiadali, aby ho tam Súdna rada preložila. Sme rozhodli, že nie, lebo prioritne musí predchádzať rozhodnutiu ministra rozhodnutie Súdnej rady a až potom ho môže menovať do funkcie predsedu,“ povedal Štefan Harabin.

Predsedovi Najvyššieho súdu sa v nových kritériách nepáčila ani potreba ďalšieho dokladovania pri dočasnom prideľovaní sudcov.

„Nové kritériá hovorili, že treba vyjadrenie kolégia, že treba počet a stav vybavených vecí. No ale to všetko je v stanovisku predsedu súdu alebo v stanovisku samotného predsedu kolégia, ktorý sa vyjadruje pri dávaní návrhov na sudcov, ktorí idú na stáž. Takto budeme mať vyjadrenia na vyjadrenia, uznesenia na uznesenia. Nemôžem súhlasiť s kritériami, ktoré znefunkčňujú systém a mechanizmus fungovania súdov a v podstate zoslabujú pozíciu predsedu súdu,“ povedal Harabin.

Podľa neho predseda súdu je zodpovedný za súd a musí vedieť, akých má sudcov a aká je kvalita ich rozhodovacej činnosti.

„A predseda príslušného kolégia súdu vyššieho stupňa musí vedieť, koľko mal ten sudca zrušených a koľko zmenených vecí a pokiaľ to nevie, tak si informáciu získa od členov svojho kolégia, ktorí mu dôverujú, pretože ho zvolili. Nie je možné nanášať tu byrokratizmy, ktoré by znefunkčňovali tento proces,“ dodal predseda Najvyššieho súdu.

Kritériá na preloženie a dočasné pridelenie sudcov dal Harabin príslušnej komisii Súdnej rady dopracovať a schvaľovať ich budú na júnovom zasadnutí.