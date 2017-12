Glváč o tuneli v tajnej službe mohol vedieť viac

V rozhodnutí, ktorým minister rušil trest za skartáciu citlivých dokumentov, sa píše o podozreniach.

20. máj 2013 o 21:11 Miroslav Kern, Miroslav Kern, Monika Tódová

Minister obrany obvinil bývalého šéfa vojenského spravodajstva z miliónových kšeftov. Ten to označil za nehorázne klamstvo a zvažuje právne kroky.

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč mohol o podozreniach z tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS) vedieť viac, než doteraz priznal. Vraví to exminister Ľubomír Galko z SaS.

Minister v júni podpísal rozhodnutie, ktoré o podozreniach písalo. „Mal vedieť, čo bolo skartované, kedy sa to udialo, mal vedieť, že to bolo iba pár hárkov papiera, ktoré obsahovali to najmenej podstatné,“ vraví Galko.

Glváč naopak tvrdí, že mal len málo informácií a vec nebolo možné vyšetriť, keďže bývalé vedenie VSS skartovalo tajnú správu.

Galko v pondelok novinárom rozdal dva dokumenty z ministerstva obrany.

Dokument I: Radičovej rozkaz

Kauza Tajná správa správu o tunelovaní VSS vyšetruje parlamentný výbor a špeciálna prokuratúra ,

a , má 134 listov s podozreniami, ktoré súvisia s prevodmi nehnuteľností a áut ,

, k machináciám vraj dochádzalo v rokoch 2007 až 2010 , keď VSS viedol Juraj Šebo ,

, keď VSS viedol , dokument píše aj o podozreniach voči bývalému šéfovi VOS Ľubomírovi Skuhrovi, ktorý je dnes šéfom spojeného Vojenského spravodajstva. Glváč za ním stojí.

Prvým je disciplinárny rozkaz bývalej premiérky a zastupujúcej ministerky obrany Ivety Radičovej.

Vtedajšieho riaditeľa VSS Romana Mikulca potrestala písomným pokarhaním za to, že správu o čudnom hospodárení služby neodovzdal ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, ako mu prikázala, ale ju skartoval.

Dokument s podpisom Radičovej je ďalšou indíciou, že správa o rozkrádaní, ktorú dostal denník SME, môže byť výsledkom skutočného interného vyšetrovania.

Radičová v rozkaze píše o materiáli obsahujúcom „skutočnosti z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom VSS zo strany bývalého vedenia“.

Presne takouto formuláciou bol označený dokument, ktorý SME získalo a následne doručilo kontrolnému výboru parlamentu a špeciálnej prokuratúre.

Glváč priamo neodpovedal na otázku, či videl Radičovej rozkaz.

„Vedel som, že boli podozrenia. Ale prečo to niekto skartoval?“ Od prepuknutia kauzy naznačuje, že ide o vybavovanie si účtov medzi spravodajskými dôstojníkmi.

Dokument II: Glváčovo rozhodnutie

Druhým dokumentom od Galka je Glváčovo rozhodnutie zo 4. júna 2012, ktorým ruší Radičovej rozkaz.

Píše sa v ňom, že obsah skartovaného materiálu sa „týkal konania bývalého vedenia VSS a VOS“.

Glváč teda mal informáciu o podozreniach v činnosti služieb. Na otázku, čo spravil pre ich objasnenie, odvetil, že vrátil na došetrenie disciplinárny rozkaz od Radičovej. Ten však súvisí len s Mikulcovou skratáciou, nie so samotnými podozreniami z tunelovania.

Glváč navyše dosadil za šéfa spojeného Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru, ktorý bol v čase podozrivých transakcií riaditeľom Vojenského obranného spravodajstva. O jeho odvolaní stále neuvažuje.

Nič nevidel

Minister opakoval, že kompletný spis s podozreniami uvidel prvýkrát až v pondelok dopoludnia, keď mu ho ukázal parlamentný výbor na kontrolu vojenských tajných.

„Nevidel som predmetný materiál, to vám aj doložím. Videl som len sprievodný list, ktorý mal byť doručený vtedajšiemu ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi, kde sa píše o rôznych majetkových machináciách vo VSS,“ tvrdil minister. Preto sa nechcel vyjadriť ku konkrétnym podozreniam.

Na tlačovej konferencii však obvinil Mikulca, že jeho rodinná firma mala na ministerstve neodôvodnený biznis za 2,9 milióna eur. Bližšie o prípade hovoriť nechcel, len povedal, že ministerstvo chystá podanie podnetu.

„Je to, samozrejme, výmysel a už komunikujem so svojím advokátom, aby prijal patričné právne kroky voči pánu Glváčovi. Je to nehorázne klamstvo,“ odpísal Mikulec.

Vyšetrujú a vyšetrujú

Generálna prokuratúra už raz tunelovanie preverovala. Na pokyn premiérky Radičovej im Róbert Tibenský, ktorý bol vtedy poverený riadením VSS a aj dnes službu vedie ako Skuhrov námestník, poslal materiál o podozreniach.

Dokument skončil ako súčasť iného vyšetrovania, ktoré priamo nesúvisí s hospodárením u tajných.

Správu doručenú denníkom SME už oficiálne vyšetruje špeciálna prokuratúra. Jej šéf Dušan Kováčik spis v pondelok pridelil prokurátorovi. Ktorému, to hovorkyňa prokuratúry odmietla povedať.

Ďalšie dve podania týkajúce sa podozrení vo vojenských tajných službách minulý týždeň dostala polícia.

„V súčasnosti polícia materiály obsahovo vyhodnocuje. Zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ povedala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.