Poslanec SaS Poliačik vydával v rokovacej sále čokoládu za hašiš, skúma to polícia

Martin Poliačik chcel poslancom názorne ukázať kúsok drogy. Viacerých pobúril.

21. máj 2013 o 12:43 Monika Tódová, Monika Tódová a tasr

BRATISLAVA. "Priniesol som si názornú ukážku - hašiš. Desaťnásobok bežnej dávky vyzerá nejak takto."

Poslanec SaS Martin Poliačik dnes doobeda takto začal svoje vystúpenie v rokovacej sále, ktorým chcel podporiť návrh zákona ministerstva spravodlivosti. Ten znižuje tresty pre drobných drogových dílerov.

Ak bude schválený, tak im bude možné udeliť podmienku. Doteraz dostávali rovno väzenie.

"Toto tu nie je prejavom kriminality, toto tu je prejavom rekreačného užívania drogy. Nevravím, že je to správne, ale je to stále držba a nie užívanie," tvrdil Poliačik.

Ochranka nahlásila vystúpenie polícii

Po asi štyroch minútach skončil a poslancom povedal, aby sa nebáli, že to bola len čokoláda a dal si tabličku do úst.

Poliačikovo vystúpenie hlásila parlamentná ochranka okamžite polícii.

"Polícia prijala oznámenie, z ktorého vyplýva podozrenia z manipulovania s drogou v Národnej rade. V tejto chvíli ho vyhodnocuje," povedal minister vnútra Robert Kaliňák.

Policajti si podľa neho znovu pozrú záznam o tom, čo sa v sále stalo. Výsledok ich preverovania by mal byť známy popoludní.

"Je to zneváženie parlamentu a zneuctenie tohto posvätného miesta, ktoré je zákonodárnym orgánom," rozčuľoval sa po Poliačikovom vystúpení predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský.

"Nikto tu ešte verejne drogu nepoužil, ako ste to urobili vy. Narozdiel od vás si myslím, že títo ľudia do basy ísť majú. Príliš sa zahrávate s rizikami, ktoré táto pliaga spôsobuje v prostredí dospievajúcej generácie," povedal Hrušovský.

Nezávislý poslanec Alojz Hlina Poliačikovi povedal, že robí z parlamentu "bordel".

"Urobil som to, aby bolo názorne jasné, pri akých malých množstvách môže začať príbeh, ktorý ľuďom urobí zo života peklo. Nikomu som nepovedal, že schvaľujem, ak ľudia drogy berú," bráni sa Poliačik.

Za drogy chcú menšie tresty

Zákon zjemňuje tresty pre množstvo drogy, ktoré je väčšie ako takzvaná dávka pre vlastnú potrebu, ale zároveň menšie ako dávka väčšieho rozsahu.

Doteraz za predaj takejto drogy (napríklad 15 dávok) hrozil nepodmienečný trest štyri až desať rokov. Po novom už súd bude môcť uložiť aj podmienečný trest tri roky s probačným dohľadom.

Ministerstvo v dôvodovej správe najprv tvrdilo, že úprava sa nedotkne dílerov, neskôr priznalo, že sa bude týkať aj drobných dílerov.

Iveta Chovancová zo združenia Odyseus, ktoré sa venuje drogovo závislým, vo februári pre SME povedala, že zákon podporujú.

Pokiaľ je podľa nej možnosť alternatívneho trestu – teda podmienky s probačným dohľadom, môže to mať z hľadiska spätnej integrácie do života lepší dosah, ako keby človek išiel do väzenia.

Drobní díleri, ktorých polícia chytí najčastejšie, sú často sami závislí a žijú na hranici chudoby. „Napriek tomu sú zatváraní do väzenia, čo pre nich nie je riešením.“

Borec: Dílerom nedávame žiadne istoty

Podľa šéfa rezortu justície Tomáša Boreca nedáva ministerstvo dílerom žiadne istoty, okrem väzenia.

Zdôraznil, že jeho novela nevychádza v ústrety dílerom, ale spotrebiteľom drog, ktorým dnes hrozí väzenie, aj keď sa u nich nájde minimálne množstvo drogy.

Podľa Boreca treba trestanie spotrebiteľov drog zmierniť. Odvoláva sa na skúsenosti zo zahraničia.

"Nejde tu o to, že by sme chceli dílerov menej trestať, či nebodaj púšťať na slobodu. Chceme, aby užívatelia ľahkých drog, prvospotrebitelia neboli tak drakonicky trestaní ako dnes. Je potrebné menej drakonicky trestať týchto malých spotrebiteľov ľahkých drog," vysvetlil Borec.

Zdôraznil, že drogovým dílerom nemieni dávať žiadne istoty. "Tí majú len jednu, že pôjdu do väzenia," vyhlásil.

Minister zároveň avizoval ďalšie zmeny v súvislosti s trestami za drogy.

"Ministerstvo spravodlivosti chystá veľkú novelu Trestného zákona a poriadku, kde chceme trochu inak nastaviť aj to, akým spôsobom budú tie drogy merané, keď sa nájdu u spotrebiteľa alebo dílera," informoval.

Mala by sa podľa neho riešiť kombinácia hmotnosti a koncentrácie drog

. "Bude to ľahšie pochopiteľné aj pre tých, ktorí majú drogy pri sebe. Či pôjdu natvrdo do väzenia, alebo budú ako spotrebitelia miernejšie trestaní," uzavrel.