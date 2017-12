Fico zvažuje novú voľbu, Macejková oddychuje

Ústavný súd sa kauzou Čentéš zaoberať nebude, lebo jeho predsedníčka je na dovolenke.

21. máj 2013

Opozícia poslala do Košíc na Ústavný súd kuriéra. Súd sa však kauzou Čentéš zaoberať nebude, lebo predsedníčka je na dovolenke.

BRATISLAVA. Nového generálneho prokurátora nebudeme voliť, kým Ústavný súd nerozhodne o predbežnom návrhu Jozefa Čentéša, ktorý žiada, aby voľbu zakázal.

Ešte pred mesiacom to sľuboval premiér a predseda Smeru Robert Fico. V utorok už pripustil, že Smer pristúpi k voľbe nového generálneho prokurátora aj bez tohto rozhodnutia.

„Chceme čo najrýchlejšie vyriešiť vedenie na Generálnej prokuratúre. Musí nastať čas, aby sme povedali: stačilo, tento čas sa blíži a budeme voliť generálneho prokurátora,“ vyhlásil Fico.

Podmienku, že bude čakať na rozhodnutie súdu, si pritom stanovil aj doteraz jediný kandidát Smeru na funkciu Jaromír Čižnár. Aj preto sa v januári, napriek vyhlásenej voľbe, nenašli žiadni kandidáti.

Sľuby vydržia krátko

Nebolo by to prvýkrát, čo by Fico v kauze nedodržal sľub. Včera začala platiť novela, ktorá spis Jozefa Čentéša vracia senátu Ústavného súdu, hoci dvaja jeho sudcovia boli pre zaujatosť z rozhodovania vylúčení.

Fico pôvodne sľuboval, že zákon neprijmú v zrýchlenom konaní, ale napokon tak Smer urobil.

Zákon platí, ale senát v zložení Peter Brňák, Milan Ľalík a Marianna Mochnáčová ešte nemôže rozhodovať.

„Spis bude pridelený na neverejnom zasadnutí pléna,“ povedala hovorkyňa súdu Anna Pančurová. Malo sa konať dnes, ale predsedníčka súdu Ivetta Macejková je na dlhodobo plánovanej dovolenke a plénum rokovať nebude.

Súd si dáva načas

Opozícia v utorok poslala do Košíc kuriéra s návrhom na pozastavenie platnosti zákona.

Aj o tom rozhoduje plénum, ktoré sa nezíde. Ak by účinnosť zákona pozastavili, súd by zrejme ďalej zostal zablokovaný.

Za protiústavný považuje zákon aj Čentéš. Na súde sa sťažuje, že ho prezident nevymenoval za generálneho prokurátora, hoci ho parlament riadne zvolil. On a Ivan Gašparovič namietli dvanásť z trinástich sudcov súdu.

Generálnu prokuratúru už tretí rok dočasne vedú Ladislav Tichý a Dobroslav Trnka.