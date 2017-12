Ministerstvo odmieta návrh SaS na povinnú škôlku pre deti od štyroch rokov

Zmena by podľa SaS pomohla deťom z marginalizovaných skupín, aby nekončili nevzdelané na úradoch práce.

21. máj 2013 o 14:43 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvu školstva sa nepáči návrh poslancov zo SaS na zavedenie povinnej materskej školy pre deti od štyroch rokov.

Vláde odporúča, aby vyslovila nesúhlas s ich novelou školského zákona.

Poslanci Lucia Nicholsonová a Martin Poliačik navrhujú, aby predškolské vzdelávanie bolo od roku 2016 povinné pre všetky deti od štyroch rokov.

Na zmenu vzdelávania treba takmer päť miliónov eur

Vyššia zaškolenosť by podľa nich výrazne pomohla deťom z marginalizovaných skupín, aby nekončili nevzdelané na úradoch práce. Termín 2016 považuje ministerstvo ako nereálny.

"Ak by sme v súčasnosti chceli uspokojiť len požiadavky rodičov, ktorí majú záujem o prijatie detí do materskej školy, potrebovali by sme zriadiť cca 400 tried," píše ministerstvo v materiáli, ktorý predložilo do pripomienkového konania.

Keby sa mali nové triedy získať prispôsobením priestorov na potreby materskej školy, štát by na to podľa rezortu potreboval minimálne 4,8 milióna eur.

Pri ich budovaní by sa muselo rátať s omnoho väčšou sumou. SaS tvrdí, že štát by na tento účel mohol použiť peniaze z eurofondov.

Novelou školského zákona chcú poslanci zo SaS taktiež zrušiť nulté ročníky a zaviesť štátny príspevok na dva ročníky predškolského vzdelávania namiesto jedného, ako je to v súčasnosti.

Vlani dal štát na tieto príspevky z rozpočtovej kapitoly ministerstva zriaďovateľom 7,92 milióna eur. V tomto roku ide o 8,03 milióna eur.

"Ak by mal byť príspevok vyplácaný aj pre deti od štyroch rokov veku, znamenalo by to každoročne nárast finančných prostriedkov minimálne vo výške cca 7,4 milióna eur ročne," uviedol rezort v materiáli s tým, že návrh nezohľadňuje finančné možnosti rezortu.

Nultý ročník ministerstvo rušiť nechce

Ministerstvo okrem toho zásadne nesúhlasí so zrušením nultého ročníka.

"K zrušeniu nultých ročníkov možno pristúpiť nie skôr ako po troch až piatich rokoch od zavedenia povinného predškolského vzdelávania od štyroch rokov veku detí," dôvodí rezort.

Viacerým deťom v súčasnosti podľa ministerstva bráni v navštevovaní materskej školy jednak nedostatok ich kapacít, a tiež nezáujem rodičov, najmä z marginalizovaných rómskych komunít.

Návrhu tiež vyčíta, že so zrušením nultých ročníkov počíta bez dôkladnej analýzy ich doterajšieho fungovania a prínosu pre deti, ktoré ho navštevujú.

Podľa návrhu SaS by nulté ročníky mali prestať fungovať v roku 2018. Vtedy by mali prvé deti absolvovať dvojročnú predškolskú výchovu a nulté ročníky by tak viac neboli potrebné.