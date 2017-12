Voľby do europarlamentu by mali byť už v máji 2014

Novozvolený parlament by mal mať viac času na prípravu voľby nového predsedu Európskej komisie.

21. máj 2013 o 14:58 TASR





BRATISLAVA. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by sa mali uskutočniť od 22. do 25. mája a nie v pôvodne plánovanom termíne od 5. do 8. júna 2014.

Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválil EP.

TASR o tom informovala Soňa Miháliková Mellak z Informačnej kancelárie EP na Slovensku.

Skorší termín volieb by podľa nej poskytol novozvolenému parlamentu viac času na prípravu voľby nového predsedu Európskej komisie v júli 2014.

Voľby by zároveň nekolidovali so svätodušným víkendom, počas ktorého sú v mnohých členských štátoch školské prázdniny.

Ďalej uviedla, že za uznesenie, ktorého autorom je poslanec Carlo Casini (EPP, IT), hlasovalo za 601 poslancov EP, proti bolo 31 a 16 sa zdržalo.

"Definitívne rozhodnutie o termíne budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu musí jednomyseľne prijať Rada EÚ. Malo by sa tak stať už v júni," dodala.

Občania si svojich zástupcov v EP volia každých päť rokov.

Poslanci EP sú volení v priamych všeobecných voľbách od roku 1979, dovtedy boli menovaní národnými parlamentmi, informovala Miháliková Mellak.