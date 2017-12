Otázka financovania školstva je kľúčová, hovorí Čaplovič

Miroslav Beblavý z SDKÚ žiada, aby vláda do 15. októbra predložila konkrétne opatrenia v školstve do roku 2016.

22. máj 2013 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Otázka financovania je kľúčová v správe o stave školstva na Slovensku, ktorá sa dostane na verejnú diskusiu.

Vyhlásil to minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý na úvod rokovacieho dňa v parlamente predstúpil s materiálom.

"Bez zvýšenia objemu finančných prostriedkov do školstva je jeho ďalší rozvoj veľmi problematický," povedal poslancom minister.

Správa obsahuje návrhy, je určená na diskusiu, ktorá je otvorená do 30. júna tohto roku. Potom materiál po zapracovaní pripomienok opäť predloží do vlády.

Čaplovič informoval, že k správe už dostali 42 odborných pripomienok, pripravujú sa stretnutia s odborníkmi.

"Jedným z nástrojov na zvýšenie efektívnosti siete škôl, a tým aj získania zdrojov na zvyšovanie platov, je umožniť zvýšiť počet žiakov v triedach a získané zdroje využiť radšej na menší počet lepšie zaplatených učiteľov ako na veľký počet priemerne zaplatených učiteľov," konštatuje správa.

Slovensko by malo podľa správy postupne zvyšovať výdavky na školstvo, aby do roku 2020 dosiahli šesť percent HDP. Do roku 2020 by mal priemerný plat učiteľa s vysokoškolským vzdelaním dosiahnuť najmenej 75 percent priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Správa obsahuje 22 systémových krokov pre ďalší rozvoj regionálneho školstva a 22 krokov pre rozvoj vysokého školstva. Podľa nej treba optimalizovať sieť škôl a školských zariadení.

Miroslav Beblavý (SDKÚ) žiada od vlády, aby do 15. októbra predložila správu o stave školstva s konkrétnymi opatreniami do roku 2016. Navrhuje to prijať v uznesení.

Na dokumente ministerstva školstva kritizuje najmä to, že je nekonkrétna a chýba jej finančné krytie.

"Mnohé z navrhovaných opatrení sú navyše v rozpore s doterajšími krokmi ministra školstva," vyhlásil Beblavý.

Strana Most-Híd odmieta spájanie škôl na jazykovo zmiešaných územiach, ako aj rušenie škôl s vyučovaním v jazyku menšín. Je však za to, aby sa na takýchto školách učila slovenčina ako cudzí jazyk.

"Pomohlo by to deťom určite rýchlejšie sa etablovať v slovenskom jazyku," povedal v diskusii k správe o stave školstva poslanec Mosta-Híd Arpád Érsek.

Pokiaľ ide o spájanie škôl, nepozdáva sa mu argument, že by to prinieslo kladné výsledky v oblasti spolužitia občanov.