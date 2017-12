Zadržaní v krajinách Únie nemusia doma skončiť vo väzbe

Ak sa však stíhaná osoba nedostaví na súd, bude možné vydať na ňu európsky zatykač.

22. máj 2013 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Občania Európskej únie, ktorých zadržíme u nás po tom, ako sa dopustia niektorých trestných deliktov, nepoputujú vo svojej vlasti rovno za mreže.

Pravidlo by malo platiť aj opačne pre našich občanov v krajinách Únie.

Vyplýva to z návrhu zákona o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii, ktorý v stredu schválil parlament.

Právna norma umožní, aby takíto ľudia neboli domov vydaní pod podmienkou väzobného stíhania. Ak by sa však taká osoba nedostavila pred príslušný súd členského štátu, v ktorom sa proti nej vedie trestné stíhanie, je možné ju na tento účel vyžiadať na základe európskeho zatýkacieho rozkazu.

Medzi opatrenia dohľadu, ktoré treba pri tomto postupe dodržať, patrí povinnosť stíhaného informovať orgány štátu o každej zmene miesta pobytu. Musí to robiť najmä preto, aby mu mohli doručovať predvolania na výsluch alebo na súdne konania.

Môže dostať aj zákaz vstupu do určitých lokalít, respektíve naopak, zdržiavať sa v určenom čase na určenom mieste. Ďalej by sa musel v určenom čase hlásiť inštitúcii, ktorá je na to určená.

Ďalšou povinnosťou je vyhýbať sa kontaktu s osobami, ktoré nejako súvisia s údajne spáchanými trestnými činmi.

Poslanci zároveň vyslovili súhlas s Protokolom o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi.