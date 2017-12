Česko a Slovensko budú spoločne modernizovať armádne vozdilo BVP-2

Koordinátorom výroby bojového vozidla pechoty bude Vojenský opravárenský podnik Trenčín.

22. máj 2013 o 15:29 TASR

BRATISLAVA, BRNO. Firmy zo Slovenska a Českej republiky budú spolupracovať na projekte modernizácie bojového vozidla BVP-2.

Podľa ministra obrany Martina Glváča (Smer) tak ide o pomyselný návrat k značke Made in Czechoslovakia.

Informoval o tom na brífingu na medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2013 v Brne, kde spoločne s českým ministrom obrany Vlastimilom Picekom predstavili prototyp modernizovaného vozidla.

"Som presvedčený, že táto cesta, ktorú sme nastúpili, je správna, že dnes sme vlastne predstavením tohto vozidla, ako keby pomyselne urobili Made in Czechoslovakia," povedal Glváč.

Koordinátorom výroby vozidiel bude Vojenský opravárenský podnik (VOP) Trenčín.

"Koncom tohto roka by mal byť zavedený do výroby a ja očakávam, že v budúcom roku budú dodané nové vozidla pre Ozbrojené sily a zároveň to bude aj výrobný program pre VOP Trenčín," dodal.

Ministerstvo je podľa neho pripravené na tento projekt nájsť finančné prostriedky. Glváč taktiež očakáva, že v priebehu ďalších dvoch rokov bude rezort obrany tieto vozidlá obstarávať vo vyššom počte.

Podľa náčelníka Generálneho štábu armády Petra Vojteka je požiadavka, aby sa týmito vozidlami vybavili dva až tri prápory.

"My takýchto plne vybavených vozidiel budeme potrebovať minimum," uviedol na margo vystaveného prototypu s tým, že sa skôr zamerajú na vozidlá so základnou výbavou. Cenu prestavby jedného vozidla odhadol na približne milión eur.

Modernizácia vojenského vozidla BVP-2 zahŕňa napríklad zmenu zariadení vnútorného priestoru, zvýšenie balistickej odolnosti či väčšiu ochranu posádky.