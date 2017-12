Hlina nevidí dôvod na odvolanie ministra Čaploviča

Poslanec odkázal samosprávam, aby sa nebáli zrušiť školy s nízkym počtom žiakov. Sú podľa neho nekvalitné.

22. máj 2013 o 16:00 TASR

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Alojz Hlina nevidí po debate o školskej správe dôvod na odvolanie ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer).

"Možno niekoho prekvapím, no v povedanom som nepočul nič, čo by ma prikovalo do stoličky, že tento minister je na odvolanie. A počúval som naozaj pozorne," povedal v rozprave o spomínanej správe Hlina.

Nepáčilo sa mu iba, že Ústav informácií a prognóz školstva mal podpísať zmluvu na predražený prenájom s fínskou firmou, o ktorom hovoril poslanec Miroslav Beblavý (SDKÚ).

Za to by však mal podľa Hlinu niesť zodpovednosť niekto na nižšej úrovni, než samotný minister.

Opozícia: Minister nedodržal uznesenie

Opoziční poslanci v apríli avizovali, že budú iniciovať odvolávanie šéfa rezortu školstva.

Poslanci Ľudovej platformy minulý týždeň pre TASR povedali, že počkajú, ako dopadne aktuálna debata o správe o stave školstva, ktorá momentálne prebieha v parlamente.

Začiatkom apríla opozíciu nahnevalo, že minister nedodržal uznesenie, ku ktorému vládu zaviazali poslanci v decembri minulého roka.

Do parlamentu totiž mala predložiť správu o stave školstva do konca marca. Čaplovič ju poslal koncom marca predsedovi parlamentu, no vláda ju vzala na vedomie až 10. apríla.

Hlinovi sa zdá debata o školstve slabá

Hlinovi v diskusii chýbali silnejšie vyjadrenia, na ktoré je zvyknutý pri ekonomike či zdravotníctve.

"Žiaľ táto debata nemá ten titanský rozmer, aký tu niekedy cítim. Keď je to o ekonomike, sleduje sa, čo povie Sulík, čo povie Mikloš. Keď je to o zdravotníctve, čo povie Novotný, čo povie Uhliarik. Táto debata nemá pre mňa tú silu," podotkol poslanec.

V rozprave zopakoval aj svoje heslo, že lepšie kvalitné montérky ako nekvalitný diplom.

Na predstaviteľov samospráv z radov poslancov zas apeloval, aby sa nebáli zrušiť školy s nízkym počtom žiakov, lebo tie sú podľa Hlinu nekvalitné.