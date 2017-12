Amnesty: Najviac sa diskriminácia prejavuje v oblasti vzdelávania

Podľa výročnej správy Amnesty International Slovensko dochádza k porušovaniu ľudských práv na Slovensku najmä v diskriminácii Rómov.

23. máj 2013 o 8:48 TASR

BRATISLAVA. Diskriminácia voči Rómom na Slovensku naďalej pretrváva. Konštatuje to výročná správa Amnesty International Slovensko (AI SK), ktorá hodnotí dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v roku 2012.

Mimovládna organizácia upozorňuje napríklad na segregáciu v školských zariadeniach či násilné vysťahovanie.

AI SK pripomína, že diskriminácia Rómov je dlhodobým problémom, za ktorý nás kritizuje aj Výbor OSN pre ekonomické, kultúrne a sociálne práva (CESCR).

"Najvypuklejšie sa diskriminácia prejavuje v oblasti vzdelávania, bývania a prístupu k zdravotnej starostlivosti," uviedla pre TASR hovorkyňa AI SK Jana Vargovčíková.

Amnesty: Segregácia Rómov v škole sa posunula

V prípade vzdelávania pripomenula kauzu segregácie rómskych detí v Základnej škole (ZŠ) v Levoči, ktorá podľa AI SK zaznamenala istý pozitívny postup v riešení, avšak problém segregácie sa neodstránil úplne.

Vargovčíková v tomto konkrétnom prípade i vo všeobecnosti upozornila na to, že štátne orgány, najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ostalo pasívne, nepodniklo žiadne kroky na odstránenie segregácie v školách a na to, aby vytvorilo model skutočne inkluzívneho vzdelávania, ktoré by umožnili školám v jednej triede vzdelávať rómske i nerómske deti, ale aj nadané deti a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Dodala, že v prípade segregácie majú pritom štátne orgány k dispozícii rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, ktorý v súvislosti s kauzou segregácie rómskych detí v Šarišských Michaľanoch, zadefinoval pojem segregácie. "Do rúk štátnym orgánom dal tento súd nástroj, ako možno jednoznačne rozpoznať segregáciu," uviedla Vargovčíková.

Proti tvrdeniu AI SK sa ohradilo ministerstvo školstva aj samospráva Levoče. MŠVVaŠ uviedlo, že Štátna školská inšpekcia počas päťdňovej kontroly v marci 2013 v ZŠ Francisciho nezistila nič, čo by potvrdilo informáciu o oddeľovaní rómskych a nerómskych žiakov.

V súvislosti s údajnou pasivitou v otázke prevencie a zasahovania voči pokusom o segregáciu, ministerstvo pripomína rezortný predpis - Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013, ktorý jednoznačne segregáciu zakazuje.

"Ministerstvo takisto vypísalo výzvy a sumou vo výške 110.000 eur podporuje projekty v oblasti zlepšovania sociálnej klímy a práce so žiakmi zo znevýhodnených sociálnych prostredí," dodal hovorca rezortu Michal Kaliňák.

Primátor Levoče Miroslav Vilkovský dokonca pre TASR uviedol, že mesto zvažuje voči mimovládnej organizácii právne kroky. Levoča totiž postup AI SK vníma ako cielené poškodzovanie mesta. "Na svoje závery nemajú relevantné dôkazy," dodal Vilkovský.

Spomínajú sterilizáciu aj nútené vysťahovanie

V oblasti zdravotnej starostlivosti AI SK vo výročnej správe upozornila na skutočnosť, že Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vydal v roku 2012 tri rozsudky, ktorým odsúdil násilnú sterilizáciu rómskych žien, ku ktorým prišlo na Slovensku od roku 2000.

Za závažný problém porušovania ľudských práv považuje AI SK aj postup samospráv pri násilnom sťahovaní Rómov žijúcich v nelegálnych osadách. Spomenula pritom prípady z mája 2012 z Vrútok a októbra 2012 z Košíc a Prešova.

"Ak primátori a samosprávy pristúpia k nútenému vysťahovaniu, urobia tak často bez toho, aby obyvateľom ponúkli náhradné bývanie," uviedla Vargovčíková.

Dodala, že v tomto prípade Slovensko používa mechanizmy diskriminácie voči rómskemu etniku, ktoré možno nájsť aj v okolitých krajinách Česku, Maďarsku, Chorvátsku či Srbsku.