Lipšic sa nevedel vyjadriť k protestu Gorila pred parlamentom

V kauze demonštranta z protestu Gorila vypovedal Lipšic. Nevedel si spomenúť, či bol v deň protestu prítomný na rokovaní parlamentu.

23. máj 2013 o 9:34 SITA

BRATISLAVA. V kauze dôchodcu Jána J., ktorého zadržali policajti na proteste Gorila z februára minulého roku za údajný útok na policajta, dnes vypovedal vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic.

Podľa vlastných slov nevie, kto dal pokyn na zásah voči demonštrantom. Upozornil, že národná rada a jej vedenie rozhoduje o tom, koho pustí do budovy, teda nie je to v kompetencii polície.

"Pokiaľ viem, tak policajný zbor zabezpečoval ochranu pred budovou národnej rady," uviedol Lipšic s tým, že je to štandardné opatrenie počas rokovaní parlamentu.

Nevedel si spomenúť, či bol v ten deň vôbec prítomný na rokovaní parlamentu, priamo na demonštrácii prítomný nebol. O výstroji a výzbroji policajtov podľa jeho slov rozhodujú v policajnom zbore.

Demonštrant: Bránil som druhých

Na predchádzajúcom pojednávaní vypovedali poslanci Ľubomír Galko a Pavol Hrušovský. Taktiež hovorili o pravidlách vpúšťania verejnosti do budovy NR SR.

Galko povedal, že v deň protestu vzal niekoľkých demonštrantov na balkón rokovacej sály. „Pamätám sa na to, že nejakí demonštranti sa nevedeli dostať do budovy. Niektorých, ktorí boli vo vestibule, som zobral ako svojich hostí na balkón,“ priblížil Galko.

Podľa neho sa ľudia na balkóne správali slušne, pričom k tomu, čo sa dialo pred budovou, sa nechcel vyjadriť.

Na februárovom pojednávaní obžalovaný farmár Ján J. povedal, že sa pri policajnom zákroku bránil ako pri útoku zvierat.

Incident sa udial vlani 29. februára, keď bolo posledné predvolebné zasadnutie parlamentu. Pred budovou Národnej rady SR sa zišla skupina protestujúcich, ktorí sa chceli dostať do parlamentu.

Polícia rozostavila zábrany a neumožnila im to. Bol medzi nimi aj 57-ročný Ján J. Keď videl, že policajti zasahujú proti mladšiemu mužovi, nedalo mu to a zastal sa ho.

„Matka ma učila, že ak sa niekomu ubližuje, mám sa ho zastať, aj keď ma to bude stáť nejaké problémy,“ povedal vtedy na pojednávaní. Keď sa aj on dostal na zem, tak sa podľa vlastných slov snažil chrániť svoj nákup v taške. Nepopiera, že policajta udieral do prilby.

„To, čo sa stalo, stalo sa vlastne v šoku, vôbec som nerátal s tým, že keď idem do parlamentu, tak sa na mňa vrhne policajt,“ vysvetľoval.

Policajti: Demonštrant bol veľmi agresívny

Vo februári vypovedali na súde aj traja zasahujúci policajti. Jeden z nich opísal, ako počas protestu dostali pokyn od nadriadeného vytlačiť demonštrantov, ktorí rozoberali zábrany. Najaktívnejších mali prípadne zaistiť.

Išiel pomôcť dvom kolegom s Jánom J., ktorý bol podľa neho veľmi agresívny a nechcel poslúchnuť výzvy policajtov.

„S podobnou agresivitou som sa len málokedy stretol, aj vzhľadom k vášmu veku sme chceli byť čo najviac humánni, mohli sme zakročiť razantnejšie,“ povedal obžalovanému.

Jánovi J. za údajný útok na verejného činiteľa najprv vymerali trestným rozkazom 200-eurovú pokutu alebo dva mesiace odňatia slobody nepodmienečne.

S pokutou nesúhlasí, ani si ju ako dôchodca nemôže dovoliť zaplatiť. Proti trestnému rozkazu podal odpor, preto sa začal súdny proces.