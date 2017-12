Fedor: Sme pripravení na výbor prizvať Radičovú

Fedor sa stretol s Radičovou pre kauzu tunelovania Vojenskej spravodajskej služby. Obsah ich rozhovoru však uviesť nechcel.

23. máj 2013 o 11:26 TASR

BRATISLAVA. Členovia Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS) sú pripravení prizvať na rokovanie výboru expremiérku Ivetu Radičovú, ak bude mať záujem hovoriť o kauze tunelovania Vojenskej spravodajskej služby z čias prvej vlády Roberta Fica (Smer).

Oznámil to dnes predseda výboru Martin Fedor (SDKÚ), ktorý sa s Radičovou v stredu (22.3.) stretol.

O obsahu rozhovoru na základe dohody s expolitičkou, ktorá dočasne viedla aj rezort obrany, hovoriť nechcel.

"Stretol som sa s pani Radičovou na základe poverenia výboru, aby som prizval relevantné osoby na rokovanie, ak o to majú záujem. Tlmočil som jej, že ak má záujem informovať výbor osobne, sme pripravení ju prizvať," avizoval Fedor.

Na margo aktuálneho stavu kauzy pripomenul, že rokovanie jeho výboru je prerušené, kým ministerstvo obrany napĺňa schválené uznesenia.

Rezort dostal dve úlohy - vypracovanie správy o tom, či sú medializované dokumenty o údajnom tunelovaní autentické a správu o nakladaní s informáciami o podozreniach z tunelovania odkedy sa objavili až doteraz.

"Máme prísľub, že tieto správy by sme mali dostať do piatka (24.5.)," povedal Fedor. Pokračovanie výboru tak odhadol na začiatok budúceho týždňa. Vystúpiť by na ňom mali aj dve osoby spojené s kauzou.

"Bol by som rád, keby sme si vypočuli všetky zmienené osoby v jeden deň. Časť z nich na výbore a príslušníkov VS na mieste, ktoré určí minister obrany. Tomu rozumiem, tieto osoby by nemali prechádzať okolo zapnutých ani vypnutých kamier. Aj keď je otázka, čo je ešte vo VS vlastne tajné," konštatoval.

Fedor zopakoval, že celá dokumentácia o údajnom tunelovaní bola odoslaná špeciálnemu prokurátorovi.

"Obsah, podozrenia a konkrétne záležitosti bude riešiť prokuratúra. Náš výbor nemá vyšetrovacie kompetencie. Našou úlohou je skontrolovať a vniesť svetlo do toho, ako sa nakladalo s informáciami o týchto podozreniach a aby sme získali prehľad, či minister alebo funkcionári VS vedeli o týchto podozreniach a ako postupovali," podčiarkol.

Medializované vyhlásenia zástupcu šéfa VS Róberta Tibenského komentovať nechcel. "Chcem si počkať na oficiálnu správu, ktorá má byť doručená v piatok. Hodnotím to skôr ako propagandistickú prípravu niektorých funkcionárov rezortu k tejto správe," dodal.

Na otázku, či by mal na čele VS ostať Ľubomír Skuhra, ktorý v čase údajného tunelovania VSS viedol Vojenské obranné spravodajstvo a mal sa podľa správy na nekalých praktikách podieľať, Fedor odvetil, že keby bola koaličná vláda, závery by sa urobili rýchlejšie.