Únia vidí len minimum efektívne vynaložených peňazí na Rómov

Riaditeľ pre regionálnu a miestnu politiku Únie bol šokovaný z toho, v akých podmienkach žijú ľudia v osadách.

23. máj 2013 o 12:15 SITA





KOŠICE. Európska komisia vyčíta Slovensku neefektívne vynakladanie peňazí zo štrukturálnych fondov Európskej únie určených na riešenie rómskej problematiky.

Okrem toho negatívne vníma priamu aj latentnú diskrimináciu, segregáciu Rómov v školách, ako aj v osadách.

Informoval o tom riaditeľ pre regionálnu a miestnu politiku Únie Rudolf Niessler na konferencii o príspevku štrukturálnych fondov k integrácii Rómov na Slovensku, ktorá sa koná v Košiciach.

Dodal, že peniaze sa investujú, no v osadách pokrok nevidieť.

Niessler pripustil, že sa za posledné dva roky prišlo k istému pokroku, no je veľmi malý. „Treba prejsť od slov k činom,“ povedal Niessler.

Dostali sme dvesto miliónov eur

V stredu navštívil tri osady neďaleko Košíc a podľa vlastných slov bol šokovaný z toho, v akých nepriaznivých podmienkach tam ľudia žijú.

Vyslovil presvedčenie, že táto konferencia prispeje k efektívnejšiemu vynakladaniu európskych peňazí na riešenie rómskej problematiky.

Slovensko dostalo od Únie na riešenie problematiky marginalizovaných skupín 200 miliónov eur, ktoré môže čerpať do roku 2015.

Zdôraznil, že v budúcom plánovacom období bude Únia oveľa prísnejšie posudzovať projekty a kontrolovať ich realizáciu.

„Budeme sa orientovať na hmatateľný výsledok, ktorý, ak sa nedostaví, bude treba vrátiť poskytnuté peniaze,“ povedal Niessler.

Kaliňák vidí problém v slabej systémovosti

Minister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že na Slovensku sa za posledných 20 rokov urobilo pri riešení rómskej problematiky málo aj preto, že sa realizovali rôzne izolované aktivity a projekty a nepostupovalo sa systémovo.

Pripustil, že v mnohých prípadoch neboli prostriedky Únie vynaložené účelne, no sú podľa neho aj "ostrovy" pozitívnych príkladov.

Dodal, že až v poslednom čase pristúpili k vytvoreniu stratégie a vypracovaniu systémového komplexného riešenia tejto problematiky, ktoré majú viesť k pozitívnym zmenám vo vzdelávaní najmä detí v predškolskom veku, vytváraniu možností na prácu, riešenie bývania a infraštruktúry.

V opatreniach majú byť zapracované aj motivačné prvky, aby sa Rómovia sami podieľali na realizácii projektov na zlepšenie ich života.

Minister Kaliňák pre agentúru SITA povedal, že vláda pripravuje aj legislatívu, ktorá umožní Rómom získať pozemky, na ktorých stoja ich domy. Zatiaľ to nechcel podrobnejšie konkretizovať.

„Ale nebudeme nikomu nič dávať zadarmo. Pozemky budú môcť odkúpiť buď za peniaze, alebo ich cenu zaplatia svojou prácou,“ zdôraznil Kaliňák.

Dodal, že Slovensko by na programovacie obdobie 2014 až 2020 malo dostať z Únie približne 300 miliónov eur.

Pollák: Premeškalo sa veľa príležitostí

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity a poslanec Peter Pollák (OĽaNO) povedal, že sa premeškalo mnoho príležitosti.

„Situácia Rómov sa napriek snahám a investovaniu množstva peňazí nezlepšuje, ale zhoršuje. Chceme vytýčiť nový smer pre programovacie obdobie 2014 až 2020 a hľadáme vhodné nástroje. Treba nastaviť legislatívu a prijať také opatrenia, aby sami Rómovia mali motiváciu zlepšiť svoj život,“ povedal Pollák.

Dodal, že prvé legislatívne návrhy chcú predložiť do parlamentu už na jeseň a do konca roka by sa mal prijať zákon, umožňujúci Rómom získať pozemky pod svojimi domami, čím sa vytvoria podmienky aj na budovanie infraštruktúry v osadách.

Prvá medzinárodná konferencia venovaná rómskej problematike sa uskutočnila pred dvoma rokmi v Bratislave.

Cieľom košickej je zhodnotiť uplynulé dva roky, diskutovať o spôsoboch odstránenia nedostatkov a načrtnúť priority pre nasledujúce obdobie.

Na Slovensku sa k rómskej národností prihlásilo len vyše stotisíc ľudí. Podľa neoficiálnych odhadov tu žije približne pol milióna Rómov v približne 600 osadách.

Až 80 percent Rómov žije v chudobe a 70 percent je nezamestnaných.