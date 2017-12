Paška nemusí vysvetľovať svoje spoty v TA3

Ani podľa viacerých opozičných poslancov neporušil šéf Národnej rady vystupovaním v televízii zákon.

23. máj 2013 o 14:44 TASR

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer) nemusí výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vysvetliť svoje vystupovanie v spotoch spravodajskej televízie TA3.

Výbor totiž neprijal uznesenie k podnetu, ktorým Ondrej Dostál a Juraj Petrovič namietali Paškovo vystupovanie v televíznych spotoch a tvrdili, že ide o reklamu. Žiadali Pašku pokutovať.

video //www.youtube.com/embed/M4VkSpdy1BA

Ak by aj výbor prijal uznesenie a konanie by pokračovalo, viacerí poslanci vrátane opozície Pašku potrestať neplánovali. Nemyslia si, že zákon porušil.

Za prešetrenie prípadu bolo len šesť opozičných poslancov, osem vládnych sa pri hlasovaní zdržalo. Otto Brixi (Smer) odmieta, že tak urobil pre osobu Pašku.

"Tak ako som v minulosti nehlasoval za iné podnety, ktoré boli podľa môjho právneho pohľadu nejasné a nebola jasná indikácia toho, že verejný funkcionár porušil zákon, tak som nehlasoval ani za uznesenie voči pánovi Paškovi," povedal pre TASR.

Brixi si navyše myslí, že Paška zákon neporušil, keďže nevystupoval v reklame, ale v programovej upútavke.

O Paškovej vine nie je presvedčený ani šéf výboru Miroslav Beblavý (SDKÚ). Napriek tomu však podporil uznesenie, ktoré malo viesť k tomu, aby Paška výboru zaslal svoje stanovisko k prípadu.

Aj ďalší opoziční poslanci si nemyslia, že Paška zákon porušil. Otvorene to povedal Alojz Přidal z KDH. Priznal, že ak by konanie pokračovalo, nehlasoval by za Paškovo potrestanie.

Reklamné spoty vysiela televízia TA3 v súvislosti so zmenou jej vysielacieho času.

"Spoty majú podľa nášho názoru charakter reklamy pre televíziu TA3," píšu predkladatelia podnetu, ktorí sú presvedčení, že takéto počínanie predsedu parlamentu a poslanca je v rozpore s ústavným zákonom.