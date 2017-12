Mikloško by zakázal školákom drahé oblečenie, šperky či make-up

Poslanec KDH chce obmedziť delenie na chudobných a bohatých. Zo zhoršovania situácie viní aj médiá.

23. máj 2013 o 15:04 TASR

BRATISLAVA. Vyzývavé a nákladné obliekanie, nosenie drahých šperkov, špičkový make-up, aj používanie najmä drahých mobilov a tabletov na základných a stredných školách by sa malo obmedziť.

Tvrdí to poslanec za KDH Jozef Mikloško, ktorý chce takto riešiť dopady delenia na chudobných a bohatých na pubertálnu a postbubertálnu mládež.

"Spoločnosť sa stále viac delí na bohatých a chudobných a médiá silno prispievajú k tejto polarizácii. Spomedzi bohatých nie všetci zbohatli talentom a tvrdou prácou. Delenie na bohatých a chudobných má veľmi zlé výchovné dopady najmä medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to vek puberty a postpuberty, v ktorom tieto rozdiely deti a mládež neúmerne trápia a vyvolávajú konflikty s rodičmi," vyhlásil Mikloško.

Navrhuje, aby v školách zaviedli uniformy

Poslanec sa preto v rámci parlamentnej Hodiny otázok pýtal ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer), či by nebolo možné zaviesť na školách rovnošaty.

Ten Mikloška v rámci odpovede upozornil, že podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov rieši školský poriadok, ktorý vydáva riaditeľ školy.

"Školský poriadok rieši aj obliekanie školákov. Niektoré školy si vystačia s ministerskou vyhláškou, podľa ktorej jednou z povinností žiakov je prísť oblečený a upravený vhodne, čisto a bez výstredností," vysvetlil minister.

Čaplovič tvrdí, že jeho rezort sa na základe podnetov verejnosti čoraz častejšie zaoberá otázkou povinnosti nosenia školských uniforiem.

"Máme školy, kde je to zavedené. Problém rovnošiat sa ale v niektorých rodinách ukazuje ako problém finančný či etický," podotkol.

Čaplovič: Nikto nemá právo nútiť rodiča

Podľa jeho slov, ak by uniformy, na ktorých by sa v nejakej škole dohodli, neodporovali princípom školského zákona, tak mohla by si ich zaviesť každá škola.

"Zastávam ale názor, že len so súhlasom všetkých zákonných zástupcov," upozornil Čaplovič.

Je totiž presvedčený, že nikto nemá právo nútiť rodiča prispôsobiť sa noseniu uniforiem, ak to nevyplýva priamo zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

"Je to na diskusiu. Pilotné projekty, ktoré si zriadili niektoré školy, dokazujú, že je to možné," dodal minister.

Mikloško upozornil, že v zahraničí videl riešenie tejto situácie aj použitím akéhosi pláštika, ktorým sa zakryje vlastné oblečenie žiaka.

"Drahé šaty sa tým zakryjú a všetci sú jednotnejší," navrhol. Zároveň nesúhlasí s ministrom, že so zavedením uniforiem by museli súhlasiť všetci. Podľa Mikloška by mohla stačiť väčšina.