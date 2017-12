Milióny od štátu na štadióny dostanú aj tí, ktorí ich nepotrebujú

Štátne peniaze dostanú aj tí, ktorí budú rekonštruovať a budovať z vlastného alebo zo súkromných zdrojov.

23. máj 2013 o 18:51 TASR

BRATISLAVA. Milióny eur dostanú od štátu aj tie mestá a štadióny, ktoré finančnú pomoc nepotrebujú a už vopred avizovali, že budú platené súkromnými investormi.

V odpovedi na interpeláciu poslanca hnutia OĽaNO Miroslava Kadúca to potvrdil minister školstva Dušan Čaplovič.

"Finančnú podporu dostanú aj mestá a štadióny, ktoré budú rekonštruovať, modernizovať, príp. budovať z vlastných, resp. súkromných zdrojov," píše minister vo svojej odpovedi.

Kadúc: Peniaze mohli ísť radšej na mládež

"Načo by dával štát peniaze tam, kde už finančné krytie je zabezpečené? Štát z toho nebude mať nič, niečo z toho bude mať len súkromný investor. Napríklad v Trnave sa javí, že finančné krytie bude zabezpečené v plnom rozsahu a aj tak bolo už vopred avizované, no z vyjadrenia ministerstva školstva vyplýva, že bude dotovaný aj tento štadión. Namiesto toho, aby sa dotovala práca s mládežou, talentami či trénermi, bude dotovaná rekonštrukcia štadiónu, čomu sa ako obyvateľ Trnavy síce teším, no z hľadiska rozvoja športu to považujem za nesystematické," tvrdí Kadúc.

"Napríklad v Trnave stojí vedľa futbalového štadiónu aj štadión hokejový, ktorý dotáciu nutne potrebuje, no nedostane. Tu sa bez koncepcie delia peniaze, ktoré môžu a majú byť použité inak," dodáva poslanec.

Čaplovič: Mládež by nemala kde hrať

Vláda sa zaviazala, že počas najbližších 10 rokoch poskytne ročne 4,5 milióna eur na rekonštrukciu slovenských futbalových štadiónov.

Poslanec Kadúc sa ministra taktiež pýtal, či by nebolo vhodnejšie podporiť trénerov a mladé športové talenty, ktoré často so športom končia práve tomu, že si ich rodičia nemôžu dovoliť uhrádzať vysoké členské poplatky.

"Mohli sme v uvedenom období poskytnúť každoročne uvedenú sumu na zlepšenie podmienok pre futbalových mládežníkov. Ale na akých štadiónoch budú potom hrať, keď budeme mať len zrúcaniská?" znie ministrova odpoveď.

"Ministrovi chýba koncepcia, keď mi takto odpovedal. Tento jeho argument sa dá to postaviť aj úplne inak. Načo nám potom budú štadióny, keď na nich nebude mať kto hrať? To sú zbytočne vynaložené peniaze. Keď som ja hral hokej, je to už pár rokov dozadu, vtedy sa šport nerobil pre peniaze, hral sa srdcom. A detí skôr pribúdalo ako ubúdalo. Teraz je to bohužiaľ opačne, detí ubúda. Slovenský šport pre svoj rozvoj nutne potrebuje koncepčný prístup, bohužiaľ, minister ho zatiaľ neprejavil," ukončil Kadúc.