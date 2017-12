Chcem pomáhať, podpísal komunistom Kozolka. Prokurátor donášal na kolegov

Prokurátorov spis dokazuje, že o spolupráci s komunistickou tajnou službou klamal.

23. máj 2013 o 21:05 Monika Tódová

Ako mladý vojak Jaroslav Kozolka za komunizmu ochotne informoval o kolegoch.

BRATISLAVA. S vojenskou kontrarozviedkou chcem dobrovoľne spolupracovať a všetko, čo sa dozviem, uchovám v tajnosti.

Vlastnoručne napísané vyhlásenie podpísal prokurátor Generálnej prokuratúry Jaroslav Kozolka na konci roka 1988.

Nachádza sa v jeho archívnom spise v Prahe a dokazuje, že Kozolka klamal, keď v stredu tvrdil, že s komunistickou tajnou službou vedome nespolupracoval.

SME spis sprístupnil Ústav pre štúdium totalitných režimov v Prahe. Zo spisu vyplýva, že udával vtedajších kolegov – vojakov.

Podľa dokumentov sa Kozolkova spolupráca s komunistickou kontrarozviedkou začala, keď pracoval ako zdravotník vo vojenskom útvare v Rusovciach.

Zamestnal sa tam po tom, čo v Žiline skončil na vojenskom učilišti odbor špecializovaný na zdravotníctvo.

Jeho riadiacim dôstojníkom bol Peter Urban.

Prečítajte si tiež: Prokurátor Kozolka riešil aj tajných. Jeho susedom je podozrivý Šebo

Hnačka pre kontrolórov

Kozolka v októbri 1988 ešte ako kandidát tajnej spolupráce na stretnutí Urbana informoval o nečestných praktikách vojaka Miroslava Trenčana.

„Uviedol, že Trenčan sa mu pri spoločnej ceste z práce chválil 'ako vie vybavovať' kontrolné orgány, ktoré k nim prídu. Povedal, že má prostriedky, ktoré primiešava do kávy alebo čaju a tieto sa nedajú chuťou poznať. Dotyčný dostane hnačku a bolesti žalúdka. Podľa jeho vyjadrenia to už vyskúšal niekoľkokrát a malo to výborný výsledok. Tiež uviedol, že to občas skúša i na vojakoch služby.“

Kozolka informáciu o Trenčanovi uzavrel hodnotením, že sa „krajne negatívne stavia k výkonu verejnej služby“.

V januári 1989 už Kozolku prekvalifikovali z kandidáta na agenta. Kým kandidáti o tom, že spolupracujú s ŠtB, nemuseli vedieť, agent už na spoluprácu dával súhlas.

Tak to bolo aj v prípade Kozolku. V spise je jeho vlastnoručne napísané vyhlásenie o spolupráci. Podpísal ho v decembri 1988.

Dostal aj heslo na kontakt so svojím riadiacim dôstojníkom: Pozdravuje vás doktor z Rusoviec.

Kozolka VKR informoval aj o vojakovi Pavlovi Královi, ktorý bol v Rusovciach nespokojný. Ten mu hovoril o svojich snoch o živote na Západe, kde bol ako člen tanečného súboru.

„Život tam hodnotil kladne, čo všetko tam dostať v obchode, aká je tam voľnosť.“ Kontrarozviedka na základe toho na Krála nasadila ďalších agentov, aby sledovali, či nechce emigrovať.

Kontrarozviedku zaujímal aj podpráporčík Marián Pčolár, ktorého strýko žil od roku 1938 v Amerike.

Kozolka preto Pčolárovi položil niekoľko otázok a potom do záznamu nadiktoval, že so strýkom neudržiava kontakt, príbuzní zo zahraničia mu ani neprišli na svadbu.

„Položartom uviedol, že by nezaškodili nejaké doláre.“

Štát, ktorého justíciu, úrady či špeciálne služby ovládajú klany, nemôže slúžiť svojim občanom, myslí si Peter Schutz

Aj po revolúcii

Nie je známe, dokedy Kozolkova práca pre kontrarozviedku trvala. Jeho riadiaci dôstojník Urban si ešte v januári 1990 spoluprácu s ním pochvaľoval. V budúcnosti ho plánoval využiť na boj proti fašizmu a „kultu násilia“.

Kozolka včera na otázky o spolupráci neodpovedal. Nepovedal ani, či sa už skončila. Ako prokurátor riešil niekoľko káuz týkajúcich sa vojenského spravodajstva, kde boli podozriví práve jeho agenti.

Vedenie prokuratúry sa ho v stredu zastalo s odôvodnením, že má previerku Národného bezpečnostného úradu na stupeň dôverné. Tú potrebuje, aby sa mohol oboznamovať s tajnými materiálmi.

Ani Národný bezpečnostný úrad nevysvetlil, ako je možné, že Kozolka previerku dostal. Zákon hovorí, že osoby, ktoré vedome spolupracovali s ŠtB, ju mať nemôžu.

Hovorkyňa napísala, že každú novú skutočnosť preveria.

Informácie o Kozolkovi sú pritom v pražskom archíve prístupné roky. Je vylúčené, že by ich nemali naše tajné služby, ktoré sa k previerkam jednotlivých osôb vyjadrujú.

Rieši Hedvigu aj Trnku

Kozolka získal titul JUDr. na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v roku 1999 ako 31­-ročný.

Pôsobil na vojenskej prokuratúre v Bratislave. Potom prešiel na Generálnu prokuratúru, kde vyšetruje aj prípad Hedvigy Malinovej alebo údajnú sabotáž pri nezvolení Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora.

Na prokuratúre patrí k najbližším ľuďom Dobroslava Trnku. Ten je podobne ako Kozolka bývalým vojenským prokurátorom.

Spis Jaroslava Kozolku 1. - 20. strana

Spis Jaroslava Kozolku 21-42

Spis Jaroslava Kozolku 44-61