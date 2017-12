Gašparovič vrátil novelu zákona o odškodňovaní obetí násilia

Prezident našiel chybu. Obete znásilnenia budú mať po schválení nárok na odškodnenie za spôsobenú morálnu škodu.

BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič vrátil novelu zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi pre nesúlad termínov nadobudnutia účinnosti prechodného ustanovenia a dňa nadobudnutia účinnosti schváleného zákona.

Agentúru SITA o tom informovala Soňa Záňová z tlačového oddelenia kancelárie prezidenta.

Prezident Gašparovič vracia zákon Národnej rade na opätovné prerokovanie po tom, čo poslanci po prerokovaní vládneho návrhu zákona navrhli vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu posunúť deň nadobudnutia účinnosti z 1. júna na 1. júla 2013.

Upravený však nebol termín prechodného ustanovenia v čl. I štrnástom bode paragrafu 18a.

"Vnútorný nesúlad čl. I štrnásteho bodu paragrafu 18a s čl. V schváleného zákona nie je v súlade s princípom právnej istoty," odôvodnil prezident Gašparovič vrátenie zákona na opätovné prerokovanie.

Podľa novely zákona budú mať obete znásilnenia či sexuálneho násilia alebo zneužívania jednoznačne garantované, že na jednej strane majú nárok na vyplatenie odškodnenia prípadnej fyzickej ujmy na zdraví a na druhej strane aj právo na odškodnenie za spôsobenú morálnu škodu.

Tá môže spočívať v psychickej traume, strese, úzkosti či frustrácii. Spomínané dva nároky na odškodnenie sa nebudú vzájomne podmieňovať.

Novelizoval sa aj výpočet odškodnenia, ktoré má nejednoznačný výklad. Do zákona sa pridáva veta, že pri odškodnení za spôsobenú morálnu škodu je to desaťnásobok minimálnej mzdy.

V súvislosti so samotným konaním o poskytnutí odškodnenia sa podľa návrhu novely zjednotia lehoty na podanie žiadosti. Bude to do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu.

Aj v prípade, že súd v trestnom konaní poškodeného s jeho nárokom odkázal na občianske súdne konanie alebo konanie pred iným orgánom, žiadosť treba podať do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.