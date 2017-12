Polícia pochybila, súd nepočúva lekára. Dcéru matke zobrali

Otec zomrel, mama dopláca na to, že je psychiatrická pacientka. Súd malú predbežne zveril príbuznej.

24. máj 2013 o 21:02 Veronika Prušová

Otec zomrel, mama dopláca na to, že je psychiatrická pacientka. Hoci jej lekár tvrdí, že sa o dieťa starať môže, súd malú predbežne zveril príbuznej.

BRATISLAVA. Šesťročnej Nine zo Záhoria zomrel vlani v decembri otec. Jej matka Lena (48) s ňou v týchto ťažkých chvíľach bola len nakrátko.

Po dlhšej prestávke strávili spoločný víkend až v máji. Medzitým si len telefonovali. Súd jej totiž dočasne zamedzil dcéru vychovávať.

Na prípad upozornila blogerka a bývalá poslankyňa SaS Natália Blahová. Mená sme zmenili, aby sme zachovali ich anonymitu.

Okresný súd v Malackách predbežným opatrením zveril dievča do starostlivosti 43-ročnej sesternice Jany.

Na súde tvrdila, že o dievča sa vždy staral otec a jej matka ako psychiatrická pacientka, aj v tom čase dlhodobo hospitalizovaná, to nezvláda.

Úradom sa nedarilo

Faktom je, že matka je chorá, je v invalidnom dôchodku a na pohreb prišla z nemocnice len vďaka priepustke. Pár dní nato ju však lekári prepustili.

Bolo už neskoro, pretože sesternica sa ešte v deň pohrebu obrátila na súd. Sudkyňa jej Ninu zverila.

Matka sa to dozvedela dva dni pred Vianocami, keď u nich zazvonili policajti, ktorí aj s Janou prišli po malú.

Lena im dcéru dala. Až neskôr sa sťažovala, že policajti prišli bez sociálneho pracovníka. Polícia chybu priznala.

Okresná sudkyňa Andrea Kralovičová neodpovedala, či si matkin stav overila u lekárov, či vedela, že ju z nemocnice majú prepustiť.

Keďže išlo o konanie o osobnom stave a najmä o konanie o starostlivosti o maloletú, sudkyňa sa nevyjadrila.

Odpovedala len všeobecne, že sa rozhodla na základne listinných dôkazov v spise a aktuálneho rozhodovania.

Rozhodnutie vo februári potvrdil aj krajský súd. Sesternicu si pomýlil so starou mamou, čo sudkyňa označila len za chybu v písaní, ktorá nemala vplyv na rozhodnutie.

Krajský súd nebral do úvahy vyjadrenia kolíznej opatrovníčky, ktorá najskôr tvrdila, že verdikt okresného súdu bol správny, no neskôr napísala, že by Ninu mali zveriť matke.

Prečo názor zmenila, Úrad sociálnych vecí a rodiny v Malackách nevysvetlil.

Ani Krajský súd neriešil dokazovanie. Matke odkázal, že námietky môže uplatniť na pojednávaní začiatkom júla.

Nikoho nezaujímalo vyjadrenie psychiatričky, že matka je schopná sa pod dohľadom starej matky o dcéru starať.

Sesternica a jej právny zástupca začali jej vyjadrenie spochybňovať a podali sťažnosť.

V posudku podľa nich chýba, či pacient nevypovedal pod určitou motiváciou, či to, aký má dosah ochorenie matky na jej sociálne okolie, ako aj vzťah s dieťaťom. Keďže to tam nie je, podali na postup lekárky sťažnosť.

Aj matka sa sťažuje

Jana cez právneho zástupcu odkázala, že sa návrhom na súd snažila vyriešiť dlhodobú starostlivosť o Ninu, o ktorú sa v minulosti často starala a má s ňou „vrúcny citový“ vzťah. Zadobre bola aj s matkou dievčaťa.

Lenina rodina hovorí to isté. Aj oni vraj pri starostlivosti o malú pomáhali.

„Dúfam, že všetko sa dá na správnu mieru. Neviem, prečo mi robia takto zle, či pre peniaze, alebo prečo,“ hovorí Lena.

Medzičasom napísala sťažnosti na postup nielen policajtov, ale aj súdov a sociálneho úradu. Nerozumie, prečo jej kolízna opatrovníčka odporúčala, aby sa radšej s dcérou nestretávala, lebo to vyvolávalo konflikty s Janou.

Keď žiadala o asistenciu pri odovzdávaní dcéry, tak jej z úradu povedali, že im to zákon neprikazuje. „Stále robíme všetko preto, aby som ju dostala,“ hovorí.