Mečiar chcel ísť do vlády s SDKÚ, KDH a SMK, tvrdí Čarnogurský

Hoci Smer v roku 2006 voľby vyhral, percentá ostatných strán umožňovali aj vytvorenie vlády pravice spolu s HZDS.

25. máj 2013 o 7:43 TASR

BRATISLAVA. Predseda HZDS Vladimír Mečiar v roku 2006 preferoval vytvorenie vlády s SDKÚ, KDH a SMK pred spojením s Robertom Ficom a Jánom Slotom.

KDH sa však rozhodlo radšej osloviť s ponukou Smer, ktorý napokon vytvoril vládu s HZDS a SNS. Vo svojej novej knihe Denník 1994 - 2007 to píše bývalý premiér a predseda KDH Ján Čarnogurský.

Predseda Smeru Robert Fico sa nemusel dostať k moci ani po druhých voľbách, ktoré jeho strana absolvovala.

Mal zatlačiť na vedenie strany

"Necelý týždeň po voľbách mi zavolal Dzurinda a navrhol mi stretnutie za účelom tlaku na Predsedníctvo KDH, aby rozhodlo (samozrejme, za koalíciu s ním)," spomína Čarnogurský.

"Povedal mi, že Mečiar by radšej s ním išiel do vlády, ale k tomu chýba KDH, inak by vláda nemala väčšinu (Maďari boli ochotní ísť do vlády). Mečiar dal Dzurindovi termín v ten deň doobeda, aby presvedčil KDH o účasti vo vláde," dodáva.

Kresťanskí demokrati zasadali napoludnie, takže Čarnogurský, podľa vlastných slov, odkázal Dzurindovi, aby u Mečiara predĺžil termín do 15.00, keď bude poznať rozhodnutie predsedníctva strany.

Mečiar vraj odmietal funkcie

KDH však dostalo v tom istom čase ponuku aj od Smeru.

"Okolo 11.30 mi volal Jozef Migaš, bývalý predseda Národnej rady v rokoch 1998 - 2002. Migaš prešiel k Ficovi a vraj mal na starosti komunikáciu s KDH. V rokoch 1998 - 2002 sme spolu dobre vychádzali aj pri schvaľovaní základnej zmluvy so Svätou stolicou. Migaš mi povedal, že Fico by mal záujem, aby KDH bolo v jeho koalícii a poveril ho za tým účelom komunikáciou s nami," spomína Čarnogurský.

"Rozhodnutie bolo treba prijať dnes, lebo večer zasadá Predsedníctvo Smeru a ak sa KDH nerozhýbe, prijme inú koalíciu. Poznamenávam, že kým som bol v nemocnici, navštívil ma podpredseda HZDS Milan Urbáni, ktorý ma žiadal, aby som v KDH pôsobil, aby prestalo byť odmietavé voči HZDS. Povedal, že Mečiar nepôjde do vlády, ani za predsedu parlamentu," tvrdí Čarnogurský.

KDH bolo jednohlasne proti

Predsedníctvo KDH podľa neho možnosť koalície s Dzurindom jednohlasne odmietlo.

"V pomere 6:5 vyhrala formulácia, že KDH je za koalíciu so Smerom a SMK. Najskôr som zavolal Dzurindovi a povedal, že odpoveď je nie. Potom som zavolal Migašovi. Keď počul rozhodnutie, povedal, že tuší problémy, keď KDH viaže účasť aj na SMK. Večer Smer oznámil, že ide do koalície s SNS a HZDS," uzatvára Čarnogurský.