Smeru na Žilinkovi prekáža aj to, že je mladý

V utorok šéfa kontrolného úradu zrejme nezvolia. Podmienkou opozície bola verejná voľba, Smer ju zavrhol.

25. máj 2013 o 12:34 TASR

BRATISLAVA. Kandidát Ľudovej platformy na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Maroš Žilinka je príliš mladý, je spojený s politikou, a preto nie je prijateľný.

Toto sú výhrady členov vládnej strany Smer, ktoré pre TASR tlmočila predsedníčka klubu Jana Laššáková. Voľba šéfa NKÚ sa v parlamente uskutoční v utorok popoludní.

"Toto je všeobecná mienka v klube, určite sa ale stretneme v utorok pred voľbou," avizovala Laššáková.

Zároveň potvrdila, že napriek požiadavke opozície, aby voľba bola verejná, v Smere už majú pripravených 15 podpisov pod návrh na tajnú voľbu.

"V personálnych otázkach a pri takých významných funkciách máme už pripravený návrh na tajnú voľbu. Mám informácie, že ak to nebude verejná voľba, pána Žilinku stiahnu. Neviem, čoho sa boja, asi si neveria," odkázala.

Smer o podporu nežiadali

Laššákovú tiež mrzí, že ju ako predsedníčku klubu strany Smer nik z Ľudovej platformy neoslovil.

"Nikto nás o podporu Žilinku nepožiadal, trošku ma to mrzí. Je to aj prejavom slušnosti. My sa pri podpredsedoch NKÚ budeme uchádzať aj o podporu opozície," dodala.

Podpredseda KDH Pavol Abrhan pre TASR reagoval, že ak si Smer myslí, že nie je správna verejná voľba, mal zmeniť zákon, ktorý o nej hovorí.

Zároveň na základe potrebných podpisov a následnom súhlase pléna dovoľuje aj tajnú voľbu.

"Zákon nezmenili, stále len predkladajú podpisy. Nechávajú teda pre budúcnosť aj verejnú voľbu," upozornil Abrhan.

Žilinku vypočuli na výbore

Žilinka ako jediný kandidát absolvoval tento týždeň aj vypočutie na finančnom výbore.

Vyhlásil, že nezávislá kontrola je považovaná za jednu z najvyšších hodnôt demokracie a práve v tomto duchu si predstavuje svoje pôsobenie, ak bude zvolený.

Vo svojom vystúpení poslancom vymenoval svoje doterajšie skúsenosti a funkcie, ktoré ho majú kvalifikovať na funkciu predsedu NKÚ.

Zvýraznil najmä pôsobenie v oblasti veľkej ekonomickej kriminality, tiež spomenul, že má previerku na najvyšší stupeň prísne tajné.

"Všetky tieto vlastnosti by mal mať aj predseda NKÚ. S pokojným svedomím sa môžem o túto funkciu uchádzať," vyhlásil.

Na nominácii bývalého štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v rokoch 2010 až 2012 Maroša Žilinku sa dohodli strany Ľudovej platformy (KDH, SDKÚ, Most-Híd).

Trvajú však na verejnej voľbe a ak Smer presadí tajnú, Žilinku stiahnu. Strany zároveň pripustili, že Žilinka je ich posledný kandidát.