Ľudová platforma v Nitre nebude, Smer ide s KDH a SDKÚ

KDH to ťahá k Smeru aj v Bystrici

Na rokovanie Krajskej rady KDH sa chystá aj Ján Figeľ. Mieni sa vraj prihovárať za koalíciu Ľudovej platformy.

Banskobystrickí kresťanskí demokrati by mali tento týždeň hovoriť o postupe o voľbách. Doteraz nie je jasné, či pôjdu v rámci Ľudovej platformy alebo so Smerom.

Rovnako je otázne, či KDH podporí kandidáta na šéfa kraja Ľudovíta Kaníka (SDKÚ). Na rokovanie Krajskej rady KDH sa chystá aj predseda strany Ján Figeľ. Mieni sa vraj prihovárať za koalíciu Ľudovej platformy.

Banskobystrický krajský šéf KDH Peter Muránsky už dlhšie zastáva názor, že úspechu kraja by pomohla koalícia so sociálnymi demokratmi.

Krajská rada by mala povedať aj to, či podporí Kaníka. Muránsky tvrdí, že on osobne s Kaníkom problém nemá. Podľa informácií TASR však s Kaníkovou kandidatúrou KDH spokojné celkom nie je.

Ak by vraj kandidoval niekto iný, pokojne aj z SDKÚ, bol by prijateľnejší. V minulosti KDH podporilo kandidáta SDKÚ Jozefa Mikuša. Priechodný by bol vraj aj dnes.

Kaník nedávno pre TASR povedal, že považuje za nezodpovedné, aby pravicové strany pomáhali ľavici tým, že nepodporia existujúceho nesocialistického kandidáta, ak nemajú vlastného.

Pripustil, že ak by niekto postavil v kraji relevantného kandidáta, stiahol by sa v záujme úspechu pravice.

Okrem Kaníka sa bude o post šéfa kraja uchádzať aj Vladimír Maňka, ktorého nominoval Smer. Podporu nájde aj u SMK.