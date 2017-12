Matovič: SaS vstúpila do drogovej koalície so Smerom

Podľa šéfa Obyčajných poslanci Smeru a SaS odhlasovali nižšie tresty pre dílerov drog.

26. máj 2013 o 13:46 TASR

BRATISLAVA. Opozičná SaS vstúpila do drogovej koalície s vládnym Smerom.

V relácii televízie Markíza Na telo to vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič na margo schválenej novely Trestného zákona, ktorá dáva drogovo závislým druhú šancu. Právnu normu presadil Smer, podporila ju aj SaS.

Matovič, ktorý právnu normu kritizuje, tvrdí, že užívateľov drogy považujeme za obete dílerov.

"To, čo spáchal Smer so SaS zahlasovaním za to, že díleri drog by nemuseli ísť do väzenia, to je veľmi nezodpovedné. Celý ten paragraf hovorí o díleroch drog," upozornil Matovič.

Podľa jeho slov vládny Smer aj SaS podsúvajú verejnosti, že znížili tresty pre ľudí, ktorí majú na diskotéke dve-tri cigarety marihuany.

"Oni ich ale znížili pre tých, ktorí chodia na tie diskotéky predávať. Navyše netýka sa to len marihuany, ale aj tvrdých drog," upozornil.

Poliačik: Posilní sa liečenie ľudí

Poslanec Martin Poliačik (SaS) je však presvedčený, že novelou sa docieli, že štát bude trestať len obchod s drogami a užívateľov bude vnímať ako ľudí, ktorí majú problém.

"Posilní sa liečenie ľudí, keďže užívatelia nepôjdu rovno do basy. Ak by bolo len desať percent ľudí, u ktorých držba drogy nesúvisela s dílovaním, tak pre nich by mala byť možnosť podmienky a probačného dohľadu. Užívateľ neškodí spoločnosti natoľko, aby musel ísť do basy," povedal Poliačik.

Tvrdenia, že novela propaguje drogy, odmieta. "Novela dáva sudcovi širšie možnosti, ako s tým človekom bude zachádzať," vysvetlil.

Podľa jeho slov novela nie je výhodou pre dílerov, lebo pri hraničných množstvách drog musí sudca skúmať, či ich nepredával. "Ak áno, tak sa na neho bude pozerať ako na dílera," dodal.

Matovič však upozornil, že už podľa súčasného zákona sa mohol užívateľ drogy dohodnúť so sudcom na vine a treste, ak napríklad udal dílera.

"Tohto veľmi dobrého nástroja sa zbavujeme. Či to bude díler alebo užívateľ, všetci budú beztrestní. Podporuje to užívanie drog," vyhlásil.

Matovičovi prekáža aj boj proti homofóbii

Šéfovi Obyčajných sa nepáči ani ustanovenie, podľa ktorého je homofóbia pre štát rovnako neprijateľná ako rasizmus.

"To znamená, že keď teraz si nejaký satanista počká babičku idúcu z kostola a dotlčie ju, keď niekto dobije zdravotne postihnutého a keď niekto zbije homosexuála, tak ten posledný dostane výrazne vyšší trest. Týmto povýšili homosexuálov nad zdravotne postihnutých či kresťanov. Nemali by sme z nich teraz robiť nejakú nadradenú rasu," myslí si.

Poliačik súhlasí, že akýkoľvek nenávistný trestný čin by mal byť prísne posudzovaný. "Chceli sme, aby bol zoznam širší, čo nám neprešlo. To ale neznamená, že tam nemajú byť aj tresty za homofóbiu," uzavrel.