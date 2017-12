Nový šéf ÚPN: Smer už nevidím čierno-bielo

ONDREJ KRAJŇÁK neveril, že strana zvolí niekoho s protikomunistickou minulosťou.

26. máj 2013 o 18:27 Monika Tódová

Minulý týždeň ubehlo sto dní, odkedy ho parlament ústavnou väčšinou zvolil za v poradí tretieho predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. V správnej rade však nemá väčšinu na svojej strane a nevie presadiť žiadne významnejšie zmeny. Za úspech zatiaľ považuje aspoň to, že vymenil hovorcu a riaditeľa kancelárie. ONDREJ KRAJŇÁK hovorí, že po svojom zvolení zmenil na Smer názor.

Študovali ste teológiu. Chceli ste byť kňazom?

„Uvažoval som o tom. Myšlienkou som sa začal zaoberať ešte za socializmu v štruktúrach tajnej cirkvi medzi saleziánmi. Po revolúcii som oficiálne doštudoval teológiu, ale rozhodol som sa založiť si rodinu.“

Váš otec sedel za komunizmu vo väzení. Pamätáte sa na to?

„Áno. Vystúpil na pohrebe biskupa Vojtaššáka. Jeho prejav sa týkal obhajoby človeka, ktorý zomrel ako svedok viery. Za to ho komunisti zatvorili. Mal som štyri roky, boli sme štyri deti. Mama to veľmi ťažko prežívala. Po jeho zatvorení mama nedostávala žiadne peniaze. Ale stalo sa, že u nás zazvonili neznámi ľudia a doniesli niekoľko korún, čo stačilo na prežitie. Odrazu sme to nejako preskákali.“

S otcom ste sa rozprávali aj v rámci projektu ÚPN Oral history. Spomína na obdobie vojnovej Slovenskej republiky, keď kňazi „učili, že máme iných milovať a nesmieme kradnúť“. Náš komentátor Peter Morvay sa spýtal, prečo ste sa otca nespýtali, ako to ide dohromady s prenasledovaním Židov a rozkradnutím ich majetku?

„Opýtal som sa ho na to. Otec mal vtedy dvanásť rokov, ako malý chlapec nevedel súvislosti, nevidel, ako boli Židia odvádzaní. Samozrejme povedal, že to bola hrozná tragédia a súcití s ľuďmi, ktorým sa to stalo.“

Veľa mladých historikov vrátane vášho predchodcu Ivana Petranského hovorí o pozitívach slovenského štátu. Dá sa to, keď sa zároveň diali deportácie?

„V ÚPN som sám inicioval nakrúcanie výpovedí viacerých ľudí, ktorí prežili holokaust. Otvoril som aj tému rómskeho holokaustu, o ktorom sa až toľko nevie. Chcem, aby sme skúmali aj toto a nenechali nikoho na pochybách, že odsúdime jednoznačné zlo.“

Keď Smer stiahol svojho prvého kandidáta na šéfa ÚPN Juraja Kalinu, bolo to pre jeho kritické vyjadrenia o Jozefovi Tisovi a soche Svätopluka. Nevyplýva z toho, že vy spĺňate názorové kritériá sympatizantov Tisa v Smere?

„Mňa sa na to nikto v Smere nepýtal. V Smere poznali moje výstupy v ÚPN a na základe toho ma oslovili.“

Ako ste vnímali Kalinu ako kandidáta za šéfa ÚPN?

„Pán Kalina ma prijímal do zamestnania v ÚPN, nakrúcali sme spolu vo Švajčiarsku jednu tému týkajúcu sa holokaustu. Vnímal som ho ako novú príležitosť pre ústav.“

Nemali ste po jeho stiahnutí problém prijať kandidatúru?

„Kandidatúra ma v prvom rade zaskočila. Po tom, čo som napísal svoj úprimný životopis, som nepredpokladal, že by ma v Smere mohli akceptovať.“

Čo je to úprimný životopis?

„Uviedol som tam, že som bol v štruktúrach tajnej cirkvi, že som bol v protikomunistickom odboji.“

Nepredpokladali ste, že to strana bývalých komunistov akceptuje?

„Aj na základe tohto už Smer vnímam inak, nemám už čierno-biele videnie.“

Pred voľbou chodili poslancom Smeru podporné sms správy za vaše zvolenie od Drahoslava Machalu. Poznáte sa s ním?

„Nie. Ani neviem, kto to je.“

Ale viete, že napadol na pošte Tomáša Janovica?

„To som počul.“

Minulý týždeň ubehlo sto dní od vášho zvolenia. Toľko ste chceli na riešenie personálnych otázok v ústave. Pracuje tu ešte bývalý komunista Ján Bobák?

„Rozprával som sa s ním pred niekoľkými dňami, aké má plány do budúcnosti. Aj pre prinavrátenie dobrého mena ústavu chcem túto vec riešiť. Povedal, že do októbra z ústavu odíde sám.“

Nemali by ste ho prepustiť?

„Nemôžem ho prepustiť, lebo je zakladateľ odborov.“

Ale odbory založil len preto, aby ste ho nemohli prepustiť a nie preto, aby chránil práva zamestnancov. Okrem neho sú tu ešte ďalšie tri účelovo založené odbory. Nie je lepšie súdiť sa?

„ÚPN má spory ešte z predchádzajúceho prepúšťania zamestnancov. Nechcem, aby súdov pribúdalo. Už teraz máme napätý rozpočet. Ak by súdy vyhrali, nedokázali by sme ho utiahnuť. Preto som si skôr zvolil cestu vyjednávania so zamestnancami, chcem sa s nimi rozísť v dobrom. Považujem za úspech, že sa mi podarilo vymeniť hovorcu a šéfa kancelárie. Správna rada mi zatiaľ neschválila zmenu organizačnej štruktúry ani zmenu stanov. Teraz je na mne predložiť to tak, aby to akceptovali.“

Pred svojím zvolením ste Patrikovi Dubovskému, jednému z prepustených zamestnancov, ktorý sa s ústavom súdi, povedali, že ho po zvolení prijmete naspäť. Ešte sa tak nestalo, prečo?

„Veľmi by som chcel, aby krivdy spôsobené prepustením boli napravené. Dnes už viem, že som mal byť kedysi tiež medzi prepustenými. Budem hľadať možnosti, ako ich zapojiť do aktivít ÚPN. Tým, že máme napätý rozpočet a nedarí sa mi prepúšťať, musím počkať.“

Čo ste si pomysleli, keď prezident vymenoval za člena Správnej rady ÚPN Ivana Petranského?

„Bol som zaskočený. Dva dni nato som sa mal s pánom prezidentom stretnúť a rokovať o tom, kto by mohol byť novým členom. Ale odrazu to bola uzavretá vec. Na správnej rade mám teraz hovoriť o reformách s človekom, ktorý vôbec nie je presvedčený o tom, že sú potrebné.“

Mali ste potom stretnutie s prezidentom?

„Áno. Aj som sa ho pýtal, či to nie je konflikt záujmov, aby zamestnanec ústavu bol zároveň členom správnej rady, ale prezident v tom nevidel problém. Na druhej strane uznal, aby sme problém riešili.“

Hovorili ste už s Petranským?

„Už som sa ho pýtal a povedal, že neplánuje ako zamestnanec z ústavu odísť. Je čas, aby som sa ho na to opýtal znova.“

Ani v jeho prípade by to nestálo za súd?

„Tiež je členom odborov. Budem všetko zvažovať.“

Je pravda, že Petranský má nadštandardnú zmluvu s polročným odstupným?

„Je nadštandardná, ale detaily nemôžem zverejniť. Práve mi napísala jedna z odborových organizácií list, v ktorom ma žiadajú o prehodnotenie zmlúv, lebo sa im zdá, že jedna skupina ich má veľmi nadštandardné. Budem o tom so zamestnancami hovoriť. Chcem zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie.“

V apríli ste sa stretli s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom. Po stretnutí ste vydali tlačovú správu, podľa ktorej chcete spolu očistiť pamäť národa od negatívnych nánosov totalít. Ako to chcete dosiahnuť, stretávaním sa s bývalým agentom ŠtB, ktorým Tkáč bol?

„O stretnutie ma požiadal predseda Matice slovenskej, a tak som ho aj prijal, nie ako bývalého agenta ŠtB. Matica chce vydať knihu, ktorá sa týka oceňovania Spravodlivých medzi národmi a ústav by na tom mohol spolupracovať.“

Tkáč sa však nikdy za svoju minulosť neospravedlnil. Je v poriadku, ak sa s ním stretávate a tým ho legitimizujete?

„Mojou povinnosťou je prijať takýchto ľudí. Nemal som na výber. Legitimizovali ho tí, čo ho zvolili do funkcie predsedu.“