Svedectvo tajného agenta z Gorily nezaujíma poslancov ani políciu

Údajných autorov Gorily by sa podľa Antona Martvoňa zo Smeru mohlo prihlásiť aj päť.

26. máj 2013 o 20:10 Matúš Burčík

O tunelovaní VSS má v parlamente hovoriť autor spisu. Autora Gorily poslanci ignorujú.



BRATISLAVA. Údajný autor spisu Gorila Peter Holúbek zatiaľ nepožiadal o vystúpenie v kontrolnom výbore parlamentu, ako to teraz urobil údajný autor dokumentu o podozreniach z tunelovania vojenskej spravodajskej služby Vladimír Suchodolinský.

Redakcia sa s Holúbekom skontaktovala, nechce sa však verejne vyjadrovať s vysvetlením, že s tým nemá dobré skúsenosti.

Predseda výboru na kontrolu vojenského spravodajstva a člen výboru na kontrolu SIS Martin Fedor (SDKÚ) myslí, že do kauzy Gorila, v ktorej už prebieha policajné vyšetrovanie, by výbor nemal zasahovať.

Na čo by sa Holúbeka pýtal, ak by pred výbor predstúpil, nevedel narýchlo povedať. „Musel by som o tom porozmýšľať.“

Holúbek pracoval v SIS ako analytik v čase, keď sa kauza údajne odohrávala. Osobne podľa spisu odpočúval aktérov prípadu špeciálnou technikou cez stenu zo svojho bratislavského bytu na Vazovovej ulici.

Zo SIS ho prepustili za éry Jozefa Magalu zo Smeru, krátko po tom, ako ho podľa Gorily o kauze informoval listom. Magala je teraz šéfom NBÚ.

Čo je s Gorilou? Nevieme

Kauza Gorila december 2011: spis Gorila sa objavil na internete,

spis Gorila sa objavil na internete, január 2012: Daniel Lipšic oznámil, že Gorila má reálny základ, začalo sa vyšetrovanie a protesty.

Daniel Lipšic oznámil, že Gorila má reálny základ, začalo sa vyšetrovanie a protesty. marec 2012: šéf Smeru Robert Fico oslavuje volebné víťazstvo s kolou v ruke,

šéf Smeru Robert Fico oslavuje volebné víťazstvo s kolou v ruke, marec 2013: takmer polovica vyšetrovacieho tímu sa mení.

Predseda výboru na kontrolu SIS Pavol Abrhan (KDH) priamo nehovorí, či by chcel vypočuť Holúbeka, ak by sa sám prihlásil.

„Určite by som sa s ním stretol a zvažoval by som ďalší postup.“ Tiež tvrdí, že výbor nie je vyšetrovacím orgánom, takže Holúbeka predvolať nemôže.

Ako je spokojný s doterajším priebehom vyšetrovania kauzy Gorila? „Nemám žiadne informácie o priebehu vyšetrovania.“

Správy o činnosti vyšetrovacieho tímu predkladá v parlamente priebežne minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Závažnejšie informácie o pokroku v konaní zatiaľ nepriniesol.

Aj podľa Abrhana sú správy veľmi všeobecné. Poslednú dostali poslanci vo februári, ďalšia bude v júni.

Podpredseda výboru Anton Martvoň zo Smeru by si vraj Holúbeka vypočuť nechcel.

„Ja by som mu povedal, aby sa prihlásil orgánom činným v trestnom konaní.“

Dodal, že keď toho človeka nepozná, môže ísť aj o vymyslenú osobu a takých údajných autorov sa môže prihlásiť ďalších päť.

Vojak Suchodolinský, ktorého správa sa mala týkať tunelovania počas prvej vlády Smeru, podľa Martvoňa postupoval neštandardne, keď v parlamente prehovoril aj pred médiami.

„Podľa môjho názoru porušil zákon.“

Vypovedať chcel, nešlo to

Holúbek sa v minulosti viackrát snažil vypovedať na polícii, ale neumožnili mu to. Prečo nemajú záujem o jeho výpoveď, policajné prezídium ani v piatok nepovedalo.

„Vzhľadom na prebiehajúce konanie nie je možné ku konkrétnym procesným úkonom poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ povedal hovorca Michal Slivka.

Neodpovedala ani špeciálna prokuratúra. Jej šéf Dušan Kováčik v novembri 2012 tvrdil, že pri vyšetrovaní Gorily nie je dôležité svedectvo Holúbeka ani pôvod spisu.

SIS odmietla odpovedať, koľko ľudí v kauze Gorila doteraz zbavila mlčanlivosti a či bol medzi nimi aj Holúbek. Podľa zistení SME ho mlčanlivosti stále nezbavili.