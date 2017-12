Prieskum Focus: SaS by bola mimo, Smer by mal cez štyridsať

Padáme, lebo sme sa venovali iba sami sebe, priznáva Richard Sulík.

27. máj 2013 o 10:19 SITA, Michal Piško

BRATISLAVA. Strmý pád preferencií SaS pokračuje. Po minulotýždňových 2,6 percenta, ktoré im namerala agentúra MVK, by strana Richarda Sulíka zostala mimo parlamentu aj podľa Focusu.

V prieskume agentúry z prvej polovice mája by SaS krúžkovalo iba 3,9 percenta voličov. Vo voľbách v roku 2010 získala až 12,4 percenta a v predčasných voľbách o dva roky neskôr necelých šesť.

Prešli k Nove alebo Obyčajným

V parlamente by ju teraz podľa Focusu vystriedala Nová väčšina Daniela Lipšica, ktorú chcelo voliť 5,1 percenta opýtaných. A to ešte pred zlúčením Novy s Liberálnou dohodou exposlancov SaS, ku ktorému došlo uplynulý víkend.

„Prepad súvisí najmä s rozkolom v SaS a odchodom takmer polovice poslancov,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik z Focusu.

Z prieskumu vyplýva, že SaS zostalo verných iba tridsať percent voličov z roku 2012. Ďalších 35 percent by prešlo k Nove alebo Obyčajným ľuďom Igora Matoviča. Zvyšných 35 percent zostáva nerozhodnutých.

Voľby by vyhrala strana Smer so ziskom 40,8 percenta hlasov.

Na druhom mieste by sa umiestnilo KDH s podporou 10,8 percenta respondentov a tretie OĽaNO by získalo 7,8 percenta hlasov opýtaných.

Do parlamentu by sa dostali aj SDKÚ (7,3 percenta), Most-Híd (6,1 percenta) a Nová väčšina (5,1 percenta).

Brány národnej rady by minuli SNS a SMK (zhodne po 4,5 percenta), SAS (3,9 percenta), HZDS (1,8 percenta), KSS (1,7 percenta), 99% - občiansky hlas (1,3 percenta), Národ a Spravodlivosť - NS (1,2 percenta), ĽS Naše Slovensko a Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska (zhodne po 1,0 percenta).

Prieskum sa konal 9. – 13. mája na vzorke 1 018 respondentov. Uskutočnil sa teda po vylúčení Jána Slotu zo SNS.

Sulík vidí výhodu v jedinej liberálnej strane

„Vzhľadom na udalosti ma to neprekvapuje. Posledného pol roka sme sa venovali najmä sami sebe,“ priznáva šéf SaS Richard Sulík.

Na konečné súdy o SaS je podľa Slosiarika ešte priskoro.

„Liberalizmus v kultúrnoetických otázkach zatiaľ nemá inú alternatívu a záleží na Sulíkovi, ako to dokáže interpretovať a ponúkať voličom,“ mieni sociológ.

Sulík vidí príležitosť v tom, že SaS „zostáva jedinou liberálnou stranou“. Za kľúčové témy SaS však označuje boj s nezamestnanosťou a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

„V ekonomických témach liberálny volič alternatívu má,“ mieni Slosiarik.

Sulík sa chce od ostatných pravicových strán odlíšiť aj dôslednejšou kritikou Ficovej vlády.

„U nás nepripadá do úvahy, že sa tvárime ako opozícia a potom vlezieme so Smerom do koalície,“ povedal.

Narážal na rozhodnutie SDKÚ a KDH v Nitre vytvoriť pre župné voľby koalíciu so Smerom.

SaS sa bude musieť podľa Slosiarika vyrovnať aj s bremenom, z ktorého sa „vyspovedali“ odídenci okolo Jozefa Kollára. „Sulíkovi nechali čierneho Petra, že jeho krídlo nesie zodpovednosť za pád pravicovej vlády,“ povedal.