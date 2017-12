Opozícia chce sprehľadniť financovanie politických strán

Najdôležitejším opatrením by mala byť kontrola financovania strán cez NKÚ a cez verejnosť.

27. máj 2013 o 11:53 SITA

BRATISLAVA. Trojica opozičných subjektov chce sprehľadniť financovanie politických strán.

Most-Híd spolu s KDH a SDKÚ preto pripravili novelu zákona o financovaní politických strán, novelu Trestného zákona, novelu zákona o NKÚ a päť noviel volebných zákonov.

Záväzok sprehľadniť financovanie strán vyplýva z predvolebnej kampane v roku 2012, v ktorom sa k sprísneniu pravidiel pre financovanie strán zaviazali.

Návrh pripravili Transparency International Slovensko (TIS), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Pomôcť má volebný fond

Ako povedal v pondelok na tlačovej besede v Bratislave predseda Most-Híd Béla Bugár, strany akceptovali šesť zo siedmich navrhovaných bodov. Nedohodli sa len na vytvorení mechanizmu, aby štátne príspevky boli viazané na príspevky od sponzorov a to aspoň v určitom objeme.

„Náš cieľ je, aby zákon bol schválený v tomto roku. Musíme predovšetkým rokovať so Smerom, ktorý má v NR SR väčšinu,“ konštatoval.

Podľa poslanca Most-Híd Gábora Gála, ktorý na návrhu pracoval, opoziční politici si uvedomujú oprávnený tlak verejnosti, aby sa vyriešili viaceré neduhy pri financovaní strán.

„Novelou upravujeme tri oblasti. Financovanie strán, všetky voľby a kontrolu cez NKÚ a verejnosť,“ povedal.

Pre každé voľby by sa mal podľa návrhu vytvoriť volebný fond, ktorý vytvorí každá strana. Z neho bude uhrádzať výdavky na kampaň.

„Fond sa oddelí od prevádzkových nákladov, aby sme vedeli, z čoho strana financuje kampaň. Volebný fond budú mať aj jednotliví kandidáti, ak budú robiť individuálnu kampaň,“ povedal Gál.

Všetky dary majú byť podľa návrhu zverejnené, rovnako aj ich výška. „Zároveň aj nepeňažné plnenia budú zahrnuté medzi dary. Každé odpustenie platby sa zahrnie medzi dary,“ uviedol poslanec.

Zavedie sa aj nový inštitút, keď dary pre straníka budú považované za dary pre politickú stranu. Zaviesť sa má aj povinné zverejňovanie vnútorných prepisov, ktoré sa týkajú výšky členských príspevkov. Trojica strán chce zjednotiť všetky volebné predpisy.

„Kampaň by sa začínala vyhlásením volieb predsedom NR SR. Končila by sa koncom volieb,“ uviedol Gál.

Všetko má byť na webových stránkach

Najdôležitejším opatrením má však byť kontrola financovania strán cez NKÚ a cez verejnosť.

„Budeme musieť posilniť právomoci NKÚ. Ten bude môcť kontrolovať všetky povinnosti strany, ktoré má zo zákona. Ak dôjde k závažnému porušeniu zákona, NKÚ bude dávať návrh na rozpustenie strany,“ zdôraznil Gál.

Všetky správy o vyúčtovaní volieb, majetkové oznámenia, majú byť na webových stránkach. Povinná bude súčinnosť tretích osôb, ako napríklad reklamných agentúr, ak ich na to NKÚ vyzve.

Audítor bude povinný hlásiť NKÚ, ak sa dozvie o akomkoľvek protizákonnom konaní. Novelizovať sa má podľa Gála aj trestný zákon, kde sa by sa zaviedol nový trestný čin a to nelegálne financovanie politickej strany.

Strany sa pred voľbami zaviazali, že do roka od nástupu nového parlamentu sprísnia pravidlá financovania. Pod záväzok sa okrem strán Ľudovej platformy podpísali aj Smer, SaS, OĽaNO, SMK a 99%.

Ak by politici sľuby naplnili, mala by sa kontrola príjmov a výdavkov strán presunúť z Národnej rady SR a ministerstva financií na nestranný kontrolný orgán, ktorý by vyžadoval ich deklarovanie nielen od strán, ale aj od kandidátov, a to vrátane lokálnych volieb.

Strany by mali tiež sprísniť dozor nad politickými výdavkami tretích osôb, či zvýšiť sankcie za porušenia zákona. Rozšíriť by sa mali majetkové priznania.

Smer podporu návrhu nevylučuje

Vládny Smer nevylučuje podporu opozičného návrhu na zmenu financovania politických strán.

"Nevylučujem, že potom, ako sa s návrhom oboznámime a budeme o ňom rokovať, návrh podporíme," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková.

Zdôraznila však, že na príprave novely zákona o financovaní politických strán sa mali podieľať všetky parlamentné politické subjekty.

"Uvítala by som, ak by zákon, ktorý výrazným spôsobom zasahuje do ich financovania, pripravili všetky politické strany. Podobne, v spolupráci všetkých, sme postupovali napríklad pri zmenách v rokovacom poriadku alebo podávaní majetkových priznaní verejných funkcionárov," vysvetlila Laššáková.

Dohody sa podľa jej slov majú plniť, na druhej strane by sa politické subjekty nemali v tak zásadných zmenách pretekať pred občanmi, kto s nimi príde skôr.

Novelu, ktorú predstavili strany Ľudovej platformy, posúdi podľa Laššákovej slov ministerstvo vnútra, pod jeho kompetenciu spadá oblasť legislatívy politických strán.

"Ak to spĺňa dohody, ktoré sme podpísali pred voľbami, tak samozrejme, že to podporíme," uviedol na margo návrhu Ľudovej platformy predseda OĽaNO Igor Matovič.