Desať odborných škôl si vyskúša užšiu spoluprácu s firmami

Štátny inštitút spustil projekt za vyše 3,6 milióna eur na zlepšenie spolupráce odborných škôl a firiem.

27. máj 2013 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Desať pilotných stredných odborných škôl, 15 zamestnávateľov a zamestnávateľské zväzy sa zapojili do trojročného projektu, ktorý má zlepšiť úroveň odborného vzdelávania a spoluprácu škôl a firiem.

Projekt a jeho propagáciu za vyše 3,6 milióna eura odštartoval Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Najväčší záujem je v Bratislave

Do projektu sa zapojilo desať stredných odborných škôl - tri v Bratislave, dve v Prešove, ďalej školy v Šuranoch, Kežmarku, Leviciach, Novákoch a Lednických Rovniach.

Do projektu vstúpilo 15 zamestnávateľov, Zväz elektrotechnického priemyslu, Štátny ústav na kontrolu liečiv a Cech pekárov a cukrárov.

"Ich hlavnou úlohou je momentálne prísť na to, ako spolupracovať so zamestnávateľmi vo svojom regióne, prispôsobiť svoje školské vzdelávacie potreby na základe riadených rozhovorov so zamestnávateľmi a so zisťovaním ich potrieb," povedal zástupca riaditeľa ŠIOV Ján Rusnák.

Zamestnávateľ by tak mal v konečnom dôsledku vedieť, čo môže očakávať od študenta, ktorý chce u neho pracovať. Projekt bude zameraný aj na rodičov, ktorí sú rozhodujúci pri výbere školy pre svoje dieťa.

Stop starým metódám

Projekt získal podporu prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

"Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce," povedal Rusnák.

Súčasťou projektu budú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný, či učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania.

Zástupcovia zamestnávateľov by sa mali zúčastňovať aj na procese ukončovania štúdia, na maturitách, či záverečných skúškach. Výcvikom u zamestnávateľa prejdú aj majstri z odborných škôl.

"To znamená, že zvýši sa opäť jeho vedomosť a preškolí sa na to, aby poznal nové technológie, čím vlastne tí zamestnávatelia prechádzajú a čo majú v pláne. Aby sa nestávalo to, že na škole učiteľ pracuje podľa metód, ktoré boli pred 20 rokmi," dodal Rusnák.

Zlé meno odborných škôl

Generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu Vladimír Kalina pripomenul, že stredné odborné školstvo stále nenašlo dobrú odozvu, aj keď sa zmenili názvy odborných škôl.

"Malí chlapci a dievčatá nemajú dostatočný obraz, čo ich čaká v budúcnosti, ak by išli študovať na stredné odborné školy," poznamenal s tým, že aj rodičia radšej dávajú deti na gymnáziá.

"Jeden z problémov je, že dnes rozhodujú vo veľkej miere rodičia. Veľakrát ich posielajú tam, na čo tie deti nemajú. Mám ho dať na učňovskú školu? To mu radšej zaplatím 30 000 eur a bude mať maturitu na súkromnom gymnáziu," poznamenal. Problémom je podľa neho aj nedostatočne docenený učiteľ. Pripomenul, že v základných školách učia väčšinou ženy a výsledkom je, že deti sú málo vedené technickým smerom.

"Nemajú model mužského myslenia, nemajú model mužského správania sa a potom ani nie sú vedení k tej technike, ku ktorej ich môžu muži viesť," dodal Kalina.