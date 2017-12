Mikulec, ktorý skartoval správu: U tajných by mohli prerábať dokumenty

Vyhlásenie bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Romana Mikulca

V súčasnej kauze tunelovania VSS vyznieva skartácia predmetného materiálu, ktorú som nariadil, ako akt, ktorý zabránil alebo mal znemožniť vyšetrenie celého prípadu. Chcem však podotknúť, že práve naopak. Preto, aby som zabezpečil čo najobjektívnejšie vyšetrenie, riskoval som svoju kariéru a povesť a neuposlúchol som dokonca pani premiérku, aby nebol porušený zákon a následne celý dokument aj s dôkazmi vyhlásený za dôkazový materiál získaný nezákonným spôsobom, ktorý by tým pádom nemohol byť použitý pre účely trestného konania. Mojim cieľom bolo prepracovať materiál do podoby trestného oznámenia a tak ho odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní neporušujúc tým žiadny zákon. Tento cieľ som nemohol splniť, nakoľko som bol postavený mimo službu a preto som sa rozhodol informatívny materiál zákonným spôsobom skartovať, pričom toto sa nedotklo relevantných dôkazov, ktoré boli všetky ponechané v dostupnej forme. Rozhodol som sa tak preto, aby som zabránil nakladaniu s predmetným materiálom spôsobom, ktorý by zmaril využitie všetkých dôkazov vo vyšetrovanícelej kauzy kompetentnými orgánmi. A to prioritne v záujme zachovania dobrého mena VSS, ako aj všetkých poctivých a svedomitých príslušníkov.

Prišiel som o prácu, čelím kvôli tomu trestnému stíhaniu, účelovému a zahájenému na podnet osôb zo súčasného vedenia vojenského spravodajstva, ktorých sa táto kauza týka. Nie ja som bol ten čo som chcel brániť vyšetrovaniu. Ja som bol ten, kto vyšetrovanie viedol a boli proti mne preto uplatnené najrôznejšie metódy s cieľom zbaviť ma funkcie a vykresliť ma ako toho zlého. Boli a sú perzekvovaní ľudia mne blízki o čom bol informovaný minister obrany, náčelník generálneho štábu a ďalší funkcionári ministerstva obrany a generálneho štábu OS SR, ale zatvárali oči. Predpokladám, že budú zo strany vojenského spravodajstva falšované dôkazy, že budú prezentované ďalšie nepravdy s cieľom diskreditovať mňa, môjho bývalého zástupcu a mne blízkych ľudí. Keďže už odznelo dostatočné množstvo klamstiev, pokladám za potrebné, aby som k tomu celému povedal svoje stanovisko, ale až na základe žiadosti relevantného orgánu po zákonnomzbavení mlčanlivosti, aby som mohol plnohodnotne vypovedať.

Plk. v.z. Ing. Roman MIKULEC, MSc.