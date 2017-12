Most chce viac žien v politike, založil organizáciu Idea

Viac žien v politike by znamenalo rýchlejšie schvaľovanie zákonov o rodine a bežnom živote, myslia si v Moste.

28. máj 2013 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Strana Most založila ženskú organizáciu s názvom IDEA. Jej ambíciou je pritiahnuť do politiky viac žien a využívať vo verejnej sfére ich potenciál.

"Niet lepšej strany, kde by mohla táto organizácia vzniknúť, pretože Most-Híd ochraňuje menšiny a povedzme si na rovinu, ženy vo verejnej sfére sú naozaj menšinou," povedala na tlačovej konferencii v Bratislave členka správnej rady organizácie Petra Nagyová Džerengová, ktorá je tiež námestníčkou primátora hlavného mesta.

Myslí si, že zástupkyne žien by do politiky priniesli viac empatie, pozitivizmu a väčší dôraz na dôležité témy.

"Som presvedčená, že keby bolo viac žien v politike, oveľa rýchlejšie by sa schvaľovali zákony, ktoré sa týkajú rodiny a bežného života," domnieva sa Nagyová Džerengová.

Podľa členky správnej rady Alžbety Ožvaldovej treba vytvoriť priestor pre aktívnu úlohu ženy v rozhodovaní. "Aby nastala potrebná rovnováha a rôznorodosť," dodala.

V parlamente žiadnu ženu nemajú

Ženy v politike tvoria podľa Ožvaldovej asi len 30 percent. Momentálne nemá Most vo svojom poslaneckom klube žiadnu ženu.

Ožvaldová však povedala, že strana bola stále tolerantná voči ženám, v posledných parlamentných voľbách mala na kandidátke v prvej dvadsiatke tri ženy. Prví desiati kandidáti však boli samí muži.

"To, že sa zakladá ženská organizácia IDEA, je dôkazom toho, že nielen predseda a celé predsedníctvo, ale aj chlapi v rámci strany sú za to, aby sa založila ženská organizácia. A všetkými desiatimi nás podporujú," potvrdila Ožvaldová a dodala, že s pomocou strany Most sa množstvo žien dostalo na čelo obcí a miest.

Andrea Vitkóova dodala, že v prospech žien sa zmenilo aj predsedníctvo Mosta. Strana má štyroch podpredsedov, v predsedníctve sedia štyria muži a dve ženy.

Členstvo v strane nie je podmienkou

IDEA chce v blízkom čase osloviť nielen členky strany, ale aj ženy "zvonku".

Členstvo v strane nie je podmienkou vstupu do ženskej organizácie IDEA. Pre vstup si organizácia nekladie žiadne špeciálne podmienky.

IDEA plánuje svoj prvý kongres zorganizovať v septembri, kedy sa zvolia aj orgány. Dovtedy ju povedie päťčlenné kuratórium.