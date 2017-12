Ozval sa ďalší svedok. Dostal výpoveď, keď Glváča upozornil na podozrenia

Martin Fedor žiada ministra o zverejnenie utajovanej správy, ktorú Glváč vytrvalo označuje za slohovú prácu.

Martin Fedor žiada ministra obrany o zverejnenie utajovanej správy, ktorú Martin Glváč vytrvalo označuje za slohovú prácu.

BRATISLAVA. Bývalý vojenský pridelenec v Turecku Ivan Macko upozornil ministra obrany Martina Glváča (Smer) na podozrenia z tunelovania Vojenskej spravodajskej služby (VSS) v rokoch 2006 až 2010.

Keď to urobil, prišiel o funkciu. S takýmto vyhlásením prišiel pred parlamentný výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva.

Macko je ďalším svedkom, ktorý hovorí o tunelovaní služby v čase prvej Ficovej vlády. Preveroval okolnosti výstavby budovy z obdobia, keď viedol službu Juraj Šebo. Akej a kde, ponechal v utajení.

„Bol som zaradený do procesu vyšetrovania istých káuz. Nerobil som to rád, nebolo to účelové,“ opisoval Macko.

Protirečivé informácie

Pri výstavbe sa podľa neho napríklad vyplácali peniaze v hotovosti a platilo sa 200-tisíc eur za niečo, „na čo nebol ani len projekt, že potom sa urobí“.

Po ukončení vnútorného preverovania odovzdal výsledky odboru vnútornej bezpečnosti VSS, že prípad posunú vyšetrovacím orgánom, „pretože pravdepodobne došlo k porušeniu zákona pri správe cudzieho majetku“.

Macko vraví, že po tom, ako sa stal pridelencom v Turecku, napísal o prípade ministrovi Glváčovi. Ten mu poslal list, nech ho o podozreniach podrobne informuje, čo urobil. V druhom liste mu napísal, že je svedkom, je k dispozícii a očakáva, že Glváč bude konať. „Na ďalší list mi neodpovedal, ale vlastne odpovedal. Bol som odvolaný z funkcie.“

Všetky listinné dôkazy sú podľa neho stále v službe. Kým však bude Vojenskému spravodajstvu šéfovať Ľubomír Skuhra, považuje vyšetrenie podozrení za nereálne.

„Určite ho neodvolali za to. Posunul som tieto materiály odboru vnútornej bezpečnosti,“ reagoval Glváč. Odvolanie Macka označil za „bežné personálne riešenie nového vedenia“. Zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva Róbert Tibenský večer vydal stanovisko, podľa ktorého Macko svoje tvrdenia o tunelovaní nevedel dokázať a sám vlani v októbri uznal, že jeho analýza z roku 2010 neobsahuje záver o porušení zákona.

Glváč aj v utorok opakoval, že prvá časť dokumentu o tunelovaní vojenskej tajnej služby, ktorú dostalo SME a od neho parlamentný výbor, nie je autentický dokument a označuje ho ďalej ako „slohovú prácu“.

Minister v piatok, po štyroch dňoch vnútorného vyšetrovania, povedal, že „je preukázateľné, že k žiadnemu tunelovaniu neprišlo“.

Predseda výboru Martin Fedor vyzval Glváča, aby dal súhlas so zverejnením prvej časti tajnej správy, keď ju považuje za slohovú prácu. Minister neodpovedal, či to urobí. „Už je to dekonšpirované. Nech dajú von aj tie sumy,“ žiadal ministra jeho predchodca Ľubomír Galko z SaS, ktorý začal zbierať podpisy poslancov na zvolanie schôdze na Glváčovo odvolanie.

Na výbore vystúpil aj autor pôvodnej vyšetrovacej správy Vladimír Suchodolinský a ďalší dvaja svedkovia. Jeden mal vypovedať v prospech vedenia služby z čias prvej Ficovej vlády.

Ide to polícii

Podozreniami z tunelovania Vojenskej spravodajskej služby sa bude zaoberať Národná kriminálna agentúra.

Rozhodol o tom dozorový prokurátor z Úradu špeciálneho prokurátora, ktorému SME správu odovzdalo.

Prokurátor bude vo veci vykonávať dozor, vyšetrovať tak bude polícia. Agentúra spadá pod policajného prezidenta Tibora Gašpara.