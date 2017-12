Suchodolinský vypovedal pred poslancami, správu mu neukázali

Martin Fedor navrhol ministrovi obrany odtajniť zo spisu o tunelovaní to, čo nie je autentické a utajené.

BRATISLAVA. Autor pôvodného skartovaného dokumentu o údajnom tunelovaní Vojenskej spravodajskej služby v rokoch 2006 až 2010 Vladimír Suchodolinský vypovedal pred poslancami na výbore na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Medializovaný dokument mu však poslanci neukázali.

"Šrukturálne som opísal vlastnými slovami celý pôvodný dokument, následne mi bolo položené celé spektrum otázok. Minister obrany Martin Glváč (Smer) ich mal pripravených 62, stihol však položiť päť. Dosť konkrétne som opísal niektoré aktivity, ktoré sa diali. Niektoré otázky boli typu, prečo som to neurobil tak či onak," povedal novinárom Suchodolinský.

O prípadnej rekonštrukcii pôvodnej skartovanej správy, ktorú už raz ponúkol, sa dnes Suchodolinský s poslancami nebavil.

Rokovanie výboru hodnotil autor skartovaného dokumentu o údajnom tunelovaní ako prospešné.

"Nemal som pocit, že by niekto bránil konkrétnejšiemu vypočutiu, takmer všetky otázky boli k veci," uistil.

S výrokom ministra, že kauza je kačica a spis slohová práca, však nesúhlasí.

"Minister ma ale ubezpečil, že všetky relevantné dokumenty má pod svojou kontrolou, že sú zapečatené a že ich odovzdá špeciálnej prokuratúre," dodal.

Pre Glváča je materiál stále neautentický

Minister Glváč materiál stále považuje za neautentický, čo podľa neho potvrdili všetci svedkovia, ktorí vypovedali pred členmi Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

„Tí povedali, že materiál mal inú formu. Jeden svedok povedal, že v správe bol aj iný obsah. Poznámky, ktoré do nej napísal, sa v nej nenachádzajú,“ povedal Glváč.

Minister zároveň konštatoval, že z prílohovej časti jeho vyšetrovaním osvedčil 43 listinných dôkazov ako autentických.

„Ale sú vytiahnuté z kontextu, teda sú účelovo použité ako prílohy,“ povedal. To, čo ponachádzali, je podľa neho pripravené pre orgány činné v trestnom konaní.

Glváč chce všetkých, ktorých prokuratúra požiada, zbaviť mlčanlivosti ako Suchodolinského v inej veci minulý rok. „Na tom sme sa na výbore dohodli. Orgány činné v trestnom konaní rozhodnú, ako s tým naložia,“ dodal.

Fedor: Slohové práce sa neutajujú

Predseda výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martin Fedor (SDKÚ) požiadal Glváča, aby identifikoval kópie autentických utajovaných dokumentov z materiálov, ktoré má výbor k dispozícii.

Minister podľa Fedora výbor informoval, že prvá časť materiálu je slohová práca, ale správa obsahuje i kópie utajovaných dokumentov.

"Treba v tom urobiť poriadok. Slohové práce by sme nemali utajňovať. To, čo nie je autentické a utajené, by sme mali odtajniť," vysvetlil Fedor.

Ministrovi Fedor zároveň navrhol, aby odtajnil a zverejnil informáciu o postupe preverovania netransparentného nakladania s majetkom štátu vo vojenskej spravodajskej službe, ktorú dnes výbor zobral na vedomie a o ktorej Glváč informoval v piatok.

"Táto informácia neobsahuje nič, čo by ešte viac poškodilo Vojenské spravodajstvo a dekonšpirovalo osoby alebo objekty," dodal predseda.

Výbor vo štvrtok pôjde na Vojenské spravodajstvo, kde by mal rozprávať s niektorými členmi spravodajstva. Hoci výbor nemá vyšetrovacie právomoci, Fedor dúfa, že prijme objektívnu správu o tom, čo sa dozvedel a čo sa nedozvedel.

Pre verejnosť by podľa Fedora zároveň bolo dôveryhodnejšie, keby sa interné vyšetrovanie neuskutočňovalo za účasti zainteresovaných osôb.