Bežci musia polícii platiť, chuligánov krotí zadarmo

Strážcovia poriadku môžu za pomoc pri organizácii podujatí pýtať peniaze. Robia to zriedka.

28. máj 2013 o 20:22 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Policajti za dohľad nad futbalovým zápasom a výtržníkmi peniaze od klubu nepýtajú, pri asistencii na bežeckom či cyklistickom podujatí niekedy áno.

Taká je súčasná prax, ktorej nastavenia sa riadia rôznymi policajnými kritériami, do ktorých podstaty je ťažké preniknúť.

Veľké policajné manévre, ktoré sa dejú pri presunoch futbalových fanúšikov - najčastejšie je to pri stretnutiach Slovana Bratislava so Spartakom Trnava, spoplatnené nie sú.

Kluby totiž nesú zodpovednosť len za to, čo sa deje na štadiónoch.

Manévre zo štátneho

Len na zápase Trnavy so Slovanom pred vyše mesiacom zasahovalo 595 policajtov.

„Náklady na bezpečnostné opatrenia sa v takomto prípade nevyčísľujú. Pokryté sú z rozpočtu ministerstva vnútra,“ tvrdí bratislavská policajná hovorkyňa Petra Hrášková.

Aké boli vlani náklady na zásahy policajtov na futbalových zápasoch, na ministerstve povedať nevedia.

Existuje len údaj spred štyroch rokov, keď vtedajší policajný prezident Ján Packa povedal, že nasadenie 592 policajtov s obrneným transportérom a vodným delom v Trnave stálo sto­ až 130­-tisíc eur.

Drahší život bežcov

V zjavnej nevýhode sú organizátori športových podujatí, ktoré majú vopred odhadnuteľný priebeh a disciplinovaných účastníkov.

Napríklad národný beh Devín - Bratislava, ktorý sa konal začiatkom apríla. Polícia mestskej organizácii STARZ poskytla 33 policajtov, osem áut a štyri motorky za štandardné cenníkové ceny. Polícii za to zaplatili dvetisíc eur.

Riaditeľ organizácie Jozef Chynoranský je s prácou polície spokojný, bez jej pomoci by trate zabezpečiť nezvládli. „Privítali by sme však, keby to robili zadarmo,“ dodáva. Za asistenciu polícií platia každoročne.

Počas bratislavského ČSOB maratónu, ktorý bol v marci tiež v apríli, už organizátori policajtom platiť nemuseli. Policajná hovorkyňa Petra Hrášková to vysvetľuje tým, že podujatie organizoval magistrát.

STARZ, ktorý zabezpečoval niekoľko dní predtým beh Devín - Bratislava a polícii za pomoc platil, však tiež patrí pod magistrát, je pritom jeho mestskou organizáciou.

„Pri poskytovaní spolupráce pri komerčných podujatiach zmluvy uzatvárame a v prípade charitatívnych podujatí nie,“ tvrdí Hrášková. V Košiciach policajti pomáhajú zadarmo pri najstaršom maratóne u nás.

Taxikári platili

Polícii museli platiť aj taxikári, ktorí koncom marca na protest zablokovali centrum Bratislavy.

Ondrej Wenzl, predseda Únie taxikárov, si spoluprácu s políciou pochvaľoval. Taxikárom robili sprievod a usmerňovali obmedzenú premávku. „Zvládli to veľmi slušne.“

Pri proteste dopravcov na začiatku roka 2010 tiež asistovala polícia. Organizátor Únia dopravcov podľa policajnej hovorkyne v Banskobystrickom kraji Jany Vrbickej nič neplatil.

Polícia žiadala preplatiť náklady aj pri sprevádzaní cyklistického pelotónu po Bratislave v rámci podujatia Zabicykluj si so Saganom.

Účtovali si aj náklady na policajta na motorke, ktorý sprevádzal cyklistov počas akcie Veľká cena Bradla začiatkom mája, v apríli zase zadarmo pomáhala riečna polícia pri hľadaní sochy v Dunaji.

Bratislavskej polícii platia aj televízie a produkčné spoločnosti za asistenciu pri výrobe televíznych seriálov, ktoré sa nakrúcajú v uliciach.

Okrem dohľadu nad bezpečnosťou učili hercov, ako sa robia policajné zákroky. Aj dohľad nad prepravou nadrozmerného nákladu patrí k spoplatneným výkonom polície.