Sen pravice o alternatíve k Smeru sa rozplýva. Ľudová platforma je z formy

Do jesenných župných volieb ide platforma strán SDKÚ, KDH a Most-Híd rozglejená.

28. máj 2013 o 20:25 Michal Piško, Michal Piško, Tomáš Holúbek

BRATISLAVA. Šéf SDKÚ Pavol Frešo v posledných mesiacoch opakoval, že ak SDKÚ, KDH a Most-Híd nedokážu vytvoriť spoločnú koalíciu pre jesenné župné voľby vo všetkých ôsmich krajoch, Ľudová platforma týchto strán bude iba prázdnou deklaráciou.

Posledné dni ukazujú, že spolupráca pravice môže skončiť ešte horšie.

Krajská rada KDH v Banskej Bystrici v pondelok rozhodla, že vytvorí koalíciu so Smerom.

Stratená Banská Bystrica

„Za koalíciu s SDKÚ nehlasoval nik,“ potvrdil krajský šéf KDH Peter Muránsky. „Ja si Pavla Freša vážim, ale nebude nám diktovať, akú si urobíme koalíciu.“

Muránsky dôvody nevysvetlil, podľa informácií SME bol pre KDH neprijateľný kandidát SDKÚ na župana Ľudovít Kaník.

Namiesto hľadania iného kandidáta sa rozhodli pre podporu súčasného župana Smeru Vladimíra Maňku. Ten má v kraji silnú pozíciu a ťažiť z nej chce aj KDH.

Kandidáti Ľudová platforma Bratislava : Pavol Frešo (SDKÚ)

: Pavol Frešo (SDKÚ) Trnava : Ivan Uhliarik (KDH), József Nagy (Most)

: Ivan Uhliarik (KDH), József Nagy (Most) Nitra : Milan Belica (Smer­KDH)

: Milan Belica (Smer­KDH) Trenčín : zatiaľ nikto

: zatiaľ nikto Banská Bystrica: Vladimír Maňka (Smer­KDH), Ľudovít Kaník (SDKÚ)

Bystrica: Vladimír Maňka (Smer­KDH), Ľudovít Kaník (SDKÚ) Žilina : Miroslav Mikolášik (KDH)

: Miroslav Mikolášik (KDH) Prešov : Ján Hudacký (KDH)

: Ján Hudacký (KDH) Košice: Martin Pado (SDKÚ), Mária Sabolová (KDH)

Spoluprácu so Smerom v utorok potvrdilo KDH aj v Nitre.

K takzvanej slovenskej koalícii z minulosti sa mala pripojiť aj SDKÚ, na poslednú chvíľu však zasiahlo prezídium strany na čele s Frešom.

Napadlo bod zmluvy, podľa ktorého by spoločná koalícia na poslancov mala znamenať aj jediného kandidáta na župana. Tým má byť súčasný šéf samosprávneho kraja Milan Belica.

Dočasný krajský šéf SDKÚ Tibor Tóth zmluvu zatiaľ nepodpísal. Nitriansky predseda Smeru Tibor Glenda tvrdí, že ak SDKÚ necúvne, pôjdu do volieb iba s KDH.

Frešo nepodpísanie zmluvy interpretuje ako „jasné vyhlásenie stredopravým stranám, aby rokovali o spoločnom postupe“. Zároveň kritizoval KDH za pripojenie k Smeru aj v Banskobystrickom kraji.

Sklamaný z postupu regionálnych štruktúr je aj šéf KDH Ján Figeľ. "Nie sme však vodcovskou stranou," tvrdí.

Reputáciu pravice by podľa Figeľa mohli napraviť prezidentské voľby, kde už vraj "cítia čiastočnú zhodu" a kandidáta by mohli predstaviť do leta.

Konkurenciou je aj Lipšic

Ľudová platforma sa nerysuje ani v Trnavskom kraji, kde pravicové strany proti sebe postavili dvoch exministrov.

„KDH oznámilo kandidatúru Ivana Uhliarika bez akejkoľvek konzultácie. Na žiadnom mene sme sa nezhodli, a tak sme kandidáta ponúkli aj my,“ hovorí bývalý minister životného prostredia a kandidát Mosta–Hídu József Nagy.

Dvoch kandidátov má Ľudová platforma stále aj v Košiciach. Most–Híd pritom nechce podporiť ani jedného z nich. Krajský šéf Elemér Jakab pripomína, že Martin Pado z SDKÚ získal v posledných parlamentných voľbách v celom Košickom kraji asi 1200 hlasov a Mária Sabolová z KDH cez 6-tisíc.

„Keď kandidát Smeru Zdenko Trebuľa kandidoval na župana, dostal takmer 80-tisíc hlasov. To vážne chceme postaviť takýchto protikandidátov?“ Vylúčiť sa podľa neho zatiaľ nedá ani ich podpora pre Trebuľu.

Vo viacerých krajoch bude Ľudová platforma čeliť aj ďalšiemu pravicovému kandidátovi. Postaviť ich plánuje Nova väčšina – Dohoda Daniela Lipšica, najčastejšie sa zatiaľ spomína primátor Turčianskych Teplíc Michal Sygút v Žiline a Daniel Krajcer v Bratislave.