Články zasiahli aj do voľby prokurátora, tvrdí účastník Bonanna

Podľa manžela majiteľky baru stiahla redaktorka fotografiu so sluchátkami dávno pred masakrou v Devínskej.

29. máj 2013 o 10:24 TASR

BRATISLAVA. V poradí už štvrté súdne pojednávanie pokračovalo v stredu na nižšom Okresnom súde Bratislava II pre právnický večierok v kaviarni Bonanno v Rajeckých Tepliciach.

Súd pojednával žalobu sudcu Najvyššieho súdu Juraja Semana, ktorý od žaluje vydavateľstvo Nového času Ringier Axel Springer v spore o ochranu osobnosti o náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 100-tisíc eur.

Právny zástupca sudcu trvá na výsluchu redaktorky - autorky článku o kauze Bonanno, ktorá sa ospravedlnila, že sa na pojednávaní nemohla zúčastniť z dôvodu pracovných povinností.

Nikto sa na Harmana nehral, hovorí

"Z právnického večierka bol urobený zvukový a obrazový záznam, ktorý som z väčšiny vyhotovoval ja. Nemal som dojem, že by záznamy mohli byť zneužité. Približne po roku mi zatelefonovala redaktorka Nového Času, ktorá sa ma pýtala na podrobnosti stretnutia a neupozornila ma na to, že tento rozhovor je nahrávaný. Kládla mi sugestívne otázky. Upozorňoval som ju, že nesúhlasím so zverejnením rozhovoru. Následne však na druhý deň vyšiel článok, kde som sa dozvedel, že sa konala zvrhlá party sudcov a kandidáta na funkciu generálneho prokurátora, kde sme sa zabávali na počínaní masového vraha Harmana. Vykonštruovaný článok prevzali následne iné médiá a mne volali aj ľudia zo zahraničia. Nie som si vedomý, že by sa niekto hral na Harmana alebo by sa niekto na jeho čine zabával. Redaktorka stiahla fotografiu, kde som mal sluchátka, dávno pred udalosťami v Devínskej Novej Vsi. Niektoré so zverejnených fotiek som nerobil ja," povedal pred súdom podnikateľ a organizačný zástupca Občianskeho združenia Justičný Oscar Štefan Comorek, ktorý tiež žaluje redakciu denníka. Jeho manželka je majiteľkou kaviarne Bonanno.

Podľa jeho slov zverejnenie článku poškodilo nielen Občianske združenie, ale zasiahlo aj do voľby generálneho prokurátora a podľa jeho názoru išlo o diskreditáciu zúčastnených.

Prítomní neboli, ako povedal pred sudkyňou, pod vplyvom alkoholu a vonkoncom sa zvrhlo nesprávali.

Podnikateľ obhajoval aj mafiána Bonanna

"Celá konštrukcia článku o zvrhlom stretnutí je postavená na dvoch fotografiách, z ktorých jednu som nevyhotovil ja a jedna je podľa môjho názoru aj znaleckého posudku sfalšovaná," dodal mimo iného podnikateľ.

"Absolútne vylučujem, že by sa sudca Seman zabával na masakre v Devínskej Novej Vsi. JUDr. Seman nie je takejto povahy," zdôraznil ďalej Comorek.

V kaviarni sa nachádza na stenách ako v múzeu viacero makiet či historických originálov zbraní, slúchadlá a fotografie známych predstaviteľov mafie, polície, FBI a podobne, keď je tam aj ústrižok zo šiat herečky Marilyn Monroe.

"Joe Bonanno bol predstaviteľ mafie, ktorý na sklonku svojej kariéry začal spolupracovať s FBI," povedal ďalej podnikateľ a dodal, že približne 30 novinárov malo v kaviarni asi týždeň pred právnickým stretnutím tenisový turnaj a vonkoncom im neprekážalo zariadenie interiéru.

Spolu žiadajú takmer milión eur

Ringier Axel Springer čelí spolu ôsmim žalobám na ochranu osobnosti od právnikov, ktorí sa mali zúčastniť na stretnutí členov občianskeho združenia Justičný Oskar v októbri 2010.

Medzi nimi sú štyria sudcovia Najvyššieho súdu a zastupujúci šéf prokuratúry Ladislav Tichý. Spolu žiadajú náhradu nemajetkovej ujmy 940-tisíc eur.

Žalobu podal aj právnik Tibor Péchy, ktorý má na zverejnených fotografiách modré slúchadlá a atrapu samopalu. Tým nápadne pripomína a zosmiešňuje Ľubomíra Harmana, ktorý v lete 2010 zavraždil v Devínskej Novej Vsi sedem ľudí.

Na pojednávaní koncom apríla pre žalobu sudcu Štefana Michálika na vydavateľstvo vypovedala čašníčka z reštaurácie Bonanno.

Tvrdila, že fotografia, na ktorej je Péchy v reštaurácii so slúchadlami a samopalom, nie je autentická.

Čašníčka je zamestnankyňou manželky podnikateľa Comoreka, ktorý tiež v súvislosti s touto kauzou podal žalobu na ochranu osobnosti na Ringier Axel Springer.