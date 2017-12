SaS navrhuje rozvod, na ktorý stačí podpísať zápisnicu

Pri manželoch s deťmi by súd rozhodoval len o starostlivosti o deti a neskúmal by príčiny rozvodu.

29. máj 2013 o 11:32 SITA





BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne navrhuje zaviesť rozvody dohodou. Návrh predkladajú do parlamentu.

Ako povedal na tlačovej besede predseda strany Richard Sulík, sloboda jednotlivca bola a je pre SaS najvyššou hodnotou. Vždy za ňu bojovali.

„To platí aj pre životné situácie, vtedy, keď sa ľudia rozvádzajú. Sme presvedčení, že ak dvaja môžu uzavrieť manželstvo dohodou, teda ak vtedy stačí dohoda, slobodné rozhodnutie dvoch ľudí, by malo toto isté platiť aj v prípade rozvodov. Nevidíme žiaden dôvod, aby štát strkal do intímnych vecí nos, aby sudca rozhodoval, či sa niekto rozviesť smie, alebo nesmie,“ vyhlásil Sulík.

Podľa neho je to len vecou ľudí, ktorých sa to týka. Preto sa opätovne rozhodli podať návrh na rozvody dohodou.

Sulík: Zbytočne komplikujeme život

SaS hovorí, že jej návrh nie je útokom na rodinu, pretože k rozvodom príde aj tak.

„Ročne je na Slovensku približne 11-tisíc rozvodov a len v 30 prípadoch sa stane, že súd manželstvo nerozvedie. Zbytočne komplikujeme život budúcim bývalým manželom,“ povedal Sulík a dodal, že návrhom odbremeňuje SaS aj súdnictvo.

„Štát by nemal diktovať ľuďom s kým majú alebo chcú žiť,“ dodal.

Strana SaS chce zjednodušiť podľa poslankyne Lucie Nicholsonovej rozvody v dvoch rovinách.

Pri manželských pároch, ktoré nemajú deti, alebo ich majú dospelé, by bolo možné rozviesť sa formou podpísania notárskej zápisnice.

„Tie páry, kde sú neplnoleté deti, by sa rozvádzali dohodou, súd by ale neskúmal príčiny ich rozvodu. Teda sudca by nerozhodoval o tom, či majú manželia spolu naďalej žiť, ale súdy by stále rozhodovali o starostlivosti o maloleté deti,“ povedala poslankyňa.

Pripomínajú starú iniciatívu Smeru

V Únii je rozvod dohodou podľa Nicholsonovej normálny. „Je to bežné vo Francúzsku i v tradičnej katolíckej krajine Portugalsku, v susednom Česku. Nevidíme dôvod, aby Slovensko bolo spiatočnícke,“ povedala.

Takýto návrh SaS predkladala už pred niekoľkými mesiacmi.

„Bola som vtedy prekvapená pokrytectvom poslancov Smeru, pretože Smer kedysi spolu s Alianciou nového občana (ANO) predkladali podobný návrh a vtedy hlasovali za neho aj tí, ktorí sú v parlamente aj dnes. Vyzývam ich, aby podporili taký návrh,“ dodala.