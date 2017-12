Glváč chce tajnú správu po čase odtajniť

Minister dokumenty odtajní po konzultácii so šéfom NBÚ a prokurátorom.

29. máj 2013 o 14:45 TASR

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč (Smer) je po určitom čase pripravený odtajniť uniknuté dokumenty o údajnom tunelovaní Vojenskej spravodajskej služby (VSS) v rokoch 2006 až 2010.

Urobí tak však až po konzultácii so šéfom Národného bezpečnostného úradu a špeciálnym prokurátorom.

video //www.sme.sk/vp/27139/

Nechce narušiť vyšetrovanie

"Zatiaľ sme mali len telefonický rozhovor. Určite by som nechcel narušiť vyšetrovanie, budem sa správať v medziach zákona, aby som nespôsobil iné škody, ktoré by sa nedali napraviť," uistil po stredajšom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Na otázku, či nepozná motív ľudí, ktorí by chceli podľa neho kauzou škodiť, odvetil, že okrem osobného vybavovania účtov iný motív nepozná.

"Niekto niekomu šliapol na podnikateľské aktivity alebo aktivity jeho rodiny," povedal Glváč. Konkrétnejší byť nechcel, vraj tak urobí v krátkom čase.

Minister tiež tvrdí, že riaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru sa na jeho stretnutie Georgeom Gansém v Benine stále nepýtal.

"Ešte som nemal tú možnosť, snažil som sa dopátrať k tomu, čo odo mňa všetci žiadate, teda, či ide o tunelovanie alebo nie. Toto je moja prvoradá záležitosť, ale určite do konca týždňa sa s ním budem rozprávať," uistil.

Predseda výboru Jaroslav Baška (Smer) oznámil, že poslanci zobrali ministrovu informáciou o prípade na vedomie a požiadali ho o poskytnutie maximálnej súčinnosti orgánom činnom v trestnom konaní.

Baška, ktorý v inkriminovanom čase zastával funkciu ministra obrany zopakoval, že o podozreniach z tunelovania nevedel, lebo ak by to bolo opačne, konal by.

video //www.sme.sk/vp/27140/

Galko: Vojaci sú perzekuovaní

Exminister Ľubomír Galko po rokovaní výboru poznamenal, že aktívni vojaci, ktorí by chceli v súvislosti s kauzou údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby rozprávať, sú perzekvovaní, vláčení po celej republike a uvažuje sa nad ich zaradením do misie proti ich vôli.

Podľa jeho slov ide o bývalých príslušníkov vojenských tajných služieb, ktorí sú teraz aktívnymi vojakmi Ozbrojených síl SR.

"Ak požiadajú o pomoc náčelníka generálneho štábu, sú odmietaní," povedal Galko s tým, že konkrétnejší byť dnes nechce.

Galko na výbore navrhol aj uznesenie, aby minister obrany Martin Glváč (Smer) musel poslancov informovať, či stretnutie riaditeľa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru s Georgeom Gansém v Benine nebolo bezpečnostným rizikom pre SR.

"V debate to vyzeralo, že je všeobecná zhoda to prijať, ale uznesenie neprešlo. Očakávam teraz, aké kroky podnikne minister obrany," povedal Galko. Na rozdiel od ministra liberál za kauzou vybavovanie osobných účtov nevidí.

Opozičný poslanec tiež zbiera podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej by mal parlament vysloviť Glváčovi nedôveru. Zatiaľ ich má 14, zbiera však ďalej. Potrebuje ich minimálne 30.