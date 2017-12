Školské autobusy nebudú, KDH opäť neuspelo

Čaplovičov rezort návrhu vyčíta, že nepočíta s dosahom na hospodárenie vyšších územných celkov.

29. máj 2013 o 16:27 TASR

BRATISLAVA. Školské autobusy nebudú. Poslanci dnes totiž odmietli zákon, ktorým chcelo KDH tieto spoje zaviesť. Kresťanskí demokrati sa o to neúspešne snažia opakovane už niekoľko rokov.

Ministerstvo školstva vo svojom stanovisku kabinetu odporúčalo, aby s návrhom kresťanských demokratov vyslovil nesúhlas.

Autobusy by zavádzali postupne

Poslanci KDH navrhovali, aby školské autobusy boli zavedené postupne, počas piatich rokov.

"Od roku 2014 by štát v štátnom rozpočte vyčlenil každoročne čiastku sedem miliónov eur ako dotáciu na školské autobusy," píšu v dôvodovej správe.

Celkové náklady na vytvorenie primárnej siete školských autobusov by podľa výpočtov KDH v priebehu piatich rokov štátny rozpočet stáli 35 miliónov eur a 17,5 milióna eur rozpočet samospráv.

Podľa KDH sa však dá predpokladať, že zavedenie školských autobusov by urýchlilo proces rušenia málotriednych škôl, čo by zas malo pozitívny dosah na štátny rozpočet.

Problém pre VÚC aj železnice

"Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce daný problém riešiť komplexne spolu s racionalizáciou siete základných škôl a so zmenou systému financovania nákladov na dopravu žiakov základných škôl a špeciálnych základných škôl do školy a späť," napísal rezort v stanovisku, ktorý poslal do pripomienkového konania.

Poslaneckému návrhu vyčíta, že nepočíta s dosahom na hospodárenie vyšších územných celkov, ktoré momentálne zabezpečujú autobusovú dopravu.

Ako argument proti plošnému zavedeniu školských autobusov uvádza aj to, že by to mohlo mať negatívny dosah na hospodárenie štátnej železničnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu osôb.

"Nakoľko žiaci, ktorí chodili do školy a späť vlakom, by sa začali prepravovať školským autobusom," zdôvodnil rezort.

V súčasnosti ministerstvo finančne podporuje dopravu pre žiakov zo základných škôl a tiež špeciálnych škôl.

"V prípade, ak by bolo zámerom predkladateľa návrhu riešiť aj dopravu žiakov stredných škôl do školy a späť do miesta trvalého pobytu žiaka, tak dosah na štátny rozpočet by bol omnoho vyšší," zdôraznilo ministerstvo.