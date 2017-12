Starostovia si budú naďalej sami vyberať zástupcov

Zástupcov starostov nebudú voliť zastupiteľstvá, ale samotní starostovia a primátori.

29. máj 2013 o 17:31 TASR

BRATISLAVA. Starostovia a primátori napokon neprídu o kompetenciu menovať svojich zástupcov.

Poslanci Národnej rady dnes neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o obecnom zriadení z dielne KDH, ktorý počítal s tým, že týchto funkcionárov malo voliť na návrh starostov či primátorov obecné zastupiteľstvo zo svojich radov. Takto to fungovalo do roku 2010.

Zároveň malo platiť, že obecné zastupiteľstvo by mohlo zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak by sa tak stalo, nového malo zvoliť do 60 dní.

Ak by išlo o obec s viac ako 20-tisíc obyvateľmi, zastupiteľstvo malo mať právo zvoliť dvoch zástupcov, pričom ich poradie by určil starosta.

KDH popri zákone o obecnom zriadení navrhovalo novelizovať aj zákony o Bratislave a Košiciach, aby sa zmeny dotkli aj týchto dvoch najväčších miest.

Bratislavský primátor by mohol mať podľa rovnakých podmienok najviac troch námestníkov, košický dvoch.

Starostovia jednotlivých mestských častí jedného, ak ide o časti s počtom obyvateľov nad 40-tisíc, tak dvoch.

Poslanci KDH sa domnievali, že keď bude funkcia zástupcu starostu, ako aj námestníka primátora, volená, v plnej miere sa uplatní princíp zastupiteľskej demokracie na rozdiel od doterajšieho spôsobu menovania starostom, resp. primátorom.

"Zástupca starostu, ktorý bude volený obecným zastupiteľstvom z radov poslancov, nadobudne väčšiu hodnovernosť, pretože bude plne uplatnené volebné právo obyvateľov obce, ktorí v priamych voľbách zvolili obecné zastupiteľstvo ako zastupiteľský zbor obce. Zástupca starostu ako volený subjekt bude reprezentantom záujmov všetkých obyvateľov obce a zároveň spôsobilý zastupovať starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie," tvrdilo KDH.