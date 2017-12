Zoznam kandidátov do VÚC sa nebude doručovať domov

Návrh mal zakotviť obciam povinnosť najneskôr 15 dní pred dňom volieb do samosprávnych krajov doručiť zoznam kandidátov voličom samosprávneho kraja.

29. máj 2013 o 17:37 SITA

BRATISLAVA. Zoznam kandidátov na poslancov zastupiteľstiev vo vyšších územných celkoch a županov sa nebude doručovať domov, ako to navrhovali v novele zákona poslanci za KDH. Parlament ich návrh zamietol.

Návrh mal zakotviť obciam povinnosť najneskôr 15 dní pred dňom volieb do samosprávnych krajov doručiť zoznam kandidátov voličom samosprávneho kraja, pretože platný volebný zákon do VÚC ukladá iba povinnosť uverejniť zoznam kandidátov spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb.

Prijatie tohto návrhu malo zabezpečiť oboznámenie sa v primeranom čase so zoznamom kandidátov podobne, ako je to pri voľbách do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu.

Voliči podľa predkladateľky návrhu, poslankyne za KDH Moniky Gibalovej, priamo rozhodujú o tvorbe voleného orgánu vyššieho územného celku, a tak sa zúčastňujú na riadení verejného života samosprávneho kraja.

Zdôraznila, že podstata priamosti spočíva v tom, že volič sa zúčastňuje na voľbách osobne, bez sprostredkovateľa a vo vyhradenom priestore upravuje hlasovacie lístky.

„Pre uplatnenie tohto mechanizmu je žiaduce, aby sa volič oboznámil so zoznamom kandidátov v stanovenej lehote pred dňom volieb a rozhodol sa pre konkrétnu voľbu skôr, ako vo vyhradenom priestore v deň volieb. Možnosť oboznámiť sa so zoznamom kandidátov uverejneným spôsobom v mieste obvyklým v zákonom určenej lehote je nepostačujúce a často z rôznych dôvodov aj nemožné,“ povedala pre agentúru SITA Gibalová.