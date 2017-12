Lipšic chce zaviesť priamu voľbu šéfa prokurátorov

Podľa Lipšica ľudia rozhodujú lepšie ako politické alebo justičné elity.

29. máj 2013 o 19:18 TASR

BRATISLAVA. Ľudia určite rozhodujú lepšie ako politické či justičné elity, preto by mali voliť generálneho prokurátora oni, a nie parlament. Myslí si to Daniel Lipšic (nezaradený), ktorý chce novelou ústavy zaviesť priamu voľbu šéfa prokurátorov.

"Ľuďom by som dôveroval viac ako politickým či justičným elitám," povedal v závere 10. rokovacieho dňa 19. schôdze NR SR Lipšic.

Reagoval na vyjadrenia niektorých poslancov, ktorí veľmi neveria, že by ľudia vedeli zvoliť dobrého šéfa prokurátorov. Lipšic takýto názor odmieta. Nazdáva sa, že ak ľudia rozhodujú vo voľbách zle, tak potom by sa mal zrušiť aj parlament.

Poslanci sa snažili presvedčiť Lipšica o nesprávnosti priamej voľby aj tým, že by si vyžiadala kampaň, ktorá niečo stojí, a navyše si nevedia celkom dobre predstaviť, ako by vyzerala.

"Nemala by byť politická, mala by byť obmedzená na televízne diskusie a diskusie v krajoch," zamyslel sa Lipšic, podľa ktorého by to záviselo od definície v zákone.

Lipšic novelu ústavy, ktorá má zaviesť priamu voľbu šéfa prokurátorov, predložil z dôvodu akútnej potreby vymenovania generálneho prokurátora.

Cieľom právnej normy je najmä zvoliť šéfa prokurátorov, zefektívniť fungovanie Generálnej prokuratúry a zabezpečiť hierarchické fungovanie prokuratúr.

"A plniť základnú úlohu svojej pôsobnosti, a tak chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu," uzavrel Lipšic.

Poslanci by mali v rokovaní pléna pokračovať novelou zákona o štátnom občianstve, ktorou chcú Lipšic a Jana Žitňanská (nezaradená) opraviť súčasnú právnu normu.

Zákonodarcov zamestná aj pravidelná štvrtková Hodina otázok, počas ktorej členovia vlády zodpovedajú otázky poslancov.

Premiér Robert Fico (Smer) by mal poslancom hovoriť o predĺžení obdobia čerpania eurofondov či o témach, ktoré riešil 22. mája na summite v Bruseli.