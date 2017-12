Čaplovič uzavrel Figeľov doktorát, škole „veľký prešľap“ odpustil

Minister školstva otočil. Súkromnej škole sv. Alžbety nedal trest za PhD. pre šéfa KDH.

29. máj 2013 o 20:38 Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nebude pykať za zvýhodnenie podpredsedu parlamentu Jána Figeľa z KDH, ktorému udelila PhD. zo sociálnej práce aj napriek nedostatkom dizertačnej práce.

Hoci minister školstva Dušan Čaplovič zo Smeru koncom roka avizoval, že za „veľký prešľap“ odoberie škole právo udeľovať doktorandské tituly zo sociálnej práce, nič nespravil.

„Minister ponechal vysokej škole v platnosti právo, ktoré jej bolo priznané v roku 2010,“ uviedol Čaplovičov tlačový odbor.

Rozhodnutím ministra je prípad Figeľovho titulu definitívne uzavretý.

Práca o inom

Vysoká škola Krčméry vysokú školu založil v roku 2003,

študovali na nej aj političky Viera Tomanová a Jana Vaľová zo Smeru,

doktorát zo sociálnej práce v roku 2003 získal aj šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik. Štúdium vlani odmietol vysvetliť,

len vlani škola udelila 6880 bakalárskych a magisterských titulov a 30 doktorátov.

SME vlani v auguste upozornilo, že Figeľ v roku 2007 obhájil doktorát zo sociálnej práce s dizertačnou prácou, v ktorej riešil inú tému - vstup Slovenska do EÚ.

Rektor školy Vladimír Krčméry aj šéfka skúšobnej komisie Alžbeta Mrázová priznali, že pri udeľovaní titulu poľavili z nárokov, lebo Figeľ bol vtedy vo významnej funkcii eurokomisára pre vzdelávanie.

Čaplovič po škandále nariadil Akreditačnej komisii, aby preverila všetkých 90 doktorátov zo sociálnej práce, ktoré škola od svojho vzniku vydala.

Kontrolóri napokon v decembri oznámili, že v škole nič závažné nenašli.

Pár dní predtým pritom Čaplovič v rozhovore pre SME hovoril, že škola pochybila a vezme jej právo udeľovať PhD. „Tento trest bude nasledovať,“ vyhlásil 25. novembra Čaplovič.

Minister a rešpekt

Ministerstvo školstva teraz napísalo, že minister „rešpektuje“ Akreditačnú komisiu, ktorá mu odporučila trest neudeliť. Komisia je poradným orgánom vlády, minister zo zákona nemusí jej odporúčanie akceptovať.

Figeľovi podľa Akreditačnej komisie stačilo na PhD., keď tretinu dizertačky venoval sociálnej práci. Šéf komisie Ľubor Fišera v decembri nevysvetlil, ako sa k údaju dopracovali.

Figeľ v 74-stranovej práci rozoberal sociálnu problematiku ako zamestnanosť, vzdelávanie a vedu na štyroch stranách, zvyšok venoval napríklad daňovej a menovej politike, bankomatom či zbrojným preukazom.

„Je to zlyhanie tak ministra, ako aj Akreditačnej komisie. Nie je to dobrý signál pre naše vysoké školy ani pre zahraničie, lebo keď niečo také prešlo na sv. Alžbete, prečo by neprešlo inde,“ hovorí odborníčka na vysoké školy z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Renáta Králiková.

O kauze Figeľovho titulu písali aj nemecký týždenník Der Spiegel a vedecký magazín Science.

Figeľ aj škola tvrdia, že všetko bolo v poriadku a titul získal oprávnene.

Čaplovič 4. marca iba poslal list Krčmérymu, ktorým ho požiadal, aby škola vyhovela odporúčaniu Akreditačnej komisie a od uchádzačov o vedecký titul vyžadovala zverejnenie príspevku v karentovanom časopise. Krčméry mu vyhovie.