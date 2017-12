Obyčajní odmietajú okresané majetkové priznania

Smeru z návrhu vyškrtol napríklad opis majetku. Obyčajní chcú, aby opozícia sama predložila pôvodnú verziu.

30. máj 2013 o 13:43 TASR

BRATISLAVA. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nesúhlasia s tým, ako Smer mieni okresať návrh novely zákona o konflikte záujmov, na ktorom spolupracoval s opozíciou.

Pre TASR to povedal Miroslav Kadúc, ktorý pre nesúhlas s postupom Smeru navrhol opozícii, aby predložila pôvodný návrh ako svoj vlastný.

"Vládna strana poskytla také úpravy zákona, ktoré sú nezlučiteľné s tým, kvôli čomu sme sa viackrát ako pracovná skupina schádzali. Preto som dal kolegom na zváženie, či nepodáme návrh v takej podobe, ako je pripravený s miernymi úpravami ako opozičný návrh," vysvetlil.

Kadúc tým chce dosiahnuť cieľ, s ktorým opozícia do rokovaní o novele išla, tým je transparentnosť.

Od Smeru opozičný poslanec očakáva argumenty, prečo nechce prijať návrhy, na ktorých sa zhodla pracovná skupina zložená tak z opozície, ako aj zo zástupcov Smeru.

Smeru prekáža opis majetku i dary

Otto Brixi zo Smeru v stredu po predstavení zmien opozícii povedal, že zmeny neznížia hodnotu novely. Poslanec mal výhrady napríklad k opisu majetku.

Ďalšia pripomienka sa týka darov, ktoré dostávajú funkcionári na protokolárne účely.

Osobne mal Brixi výhradu aj voči pravidelnému sankcionovaniu funkcionárov, ktorí nepodali majetkové priznanie.

Poslancovi sa nepozdáva ani návrh, aby sa časť členov výboru pre nezlučiteľnosť funkcií mohla obrátiť na Ústavný súd, ak nebude spokojná s rozhodnutím výboru napríklad v prípade zastavenia konaní.

Podľa neho netreba súd ešte viac zahlcovať, keď už teraz má veľa práce a keď je navyše výbor pre nezlučiteľnosť funkcií kompetentný rozhodnúť sám.

Zmeny by mali platiť od nového roka

"Smer nám predložil protinávrh, kde okresal niektoré časti návrhu, ktorý vzišiel z pracovnej skupiny, v ktorej bol paradoxne aj Smer. Je to pre mňa zvláštne," reagoval Miroslav Beblavý (SDKÚ), ktorý sa nechce zatiaľ vyjadrovať ku konkrétnym návrhom.

Najskôr si ich chce riadne preštudovať. Priznal však, že v novele sú niektoré body, bez ktorých by pre neho právna norma stratila zmysel.

Podobný názor má aj Martin Poliačik zo SaS, ktorý nechce bezzubý zákon. Pripustil, že by chcel, aby v zákone bola možnosť pre časť výboru obrátiť sa na Ústavný súd. "Toto bola jedna z našich priorít," vyhlásil.

Novela by mala prísť do parlamentu najneskôr v septembri, aby ju stihlo plénum prijať. Od nového roka by už totiž mali poslanci podávať majetkové priznania po novom.