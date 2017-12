Otehotnela nechcene. Na syna už nedá dopustiť

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou pôrodnosti dievčat, ukázala štúdia UNICEF-­u.

30. máj 2013 o 20:01 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Keď mala dvanásť, utiekla z domu po prvý raz. Od štrnástich už bola na ulici pravidelne a v pätnástich predávala časopis Nota Bene.

Dnes má Bratislavčanka Mária 25 rokov a vychováva štyriapolročného syna.

„V rámci päťročného vzťahu to bol náš posledný sex, a aj to nie dobrovoľný,“ spomína Mária, ktorá sa radšej podvolila, ako by dostala ďalšiu bitku. O to viac ju prekvapilo, keď sa dozvedela, že je tehotná.

„Prvé mesiace som sa snažila ublížiť sebe aj dieťaťu.“ Mária sa tri­, štyrikrát spila do nemoty a verila, že tehotenstvo tak ukončí.

Zmenilo sa to, keď pocítila prvé pohyby bábätka. Od tej chvíle žila v strachu, či bude v poriadku. Na nový rok 2009 sa jej narodil zdravý chlapec.

„Zmenil mi život. Mala som už vtedy veľa odžité, ale on bol taká čerešnička na torte,“ hovorí Mária.

Odvtedy si stihla nájsť nového priateľa a snaží sa postaviť na vlastné nohy. Pracuje ako zástupkyňa predajne a rada by si dokončila strednú školu.

Dopláca však na to, že nedokončila ani prvý ročník a nikto jej preto nechce umožniť doštudovať. Znemožňuje jej to nájsť si aj lepšie zamestnanie, pretože každý sa pozrie najskôr na životopis.

Napriek tomu má plány. Chce sa doučiť nemčinu a pracovať v Rakúsku. Verí, že tak sa jej podarí aj s novým partnerom našetriť na auto a budú si môcť zobrať hypotéku na vlastné bývanie.

Dievčat s deťmi je mnoho

Štúdia UNICEF sledovala blahobyt detí v 29 najvyspelejších krajinách sveta ;

; medzi slovenskými deťmi nie je výrazne rozšírená nadváha , má ju 13 zo 100 detí;

výrazne rozšírená , má ju 13 zo 100 detí; naše deti patria medzi najaktívnejšie v pravidelnej fyzickej aktivite , takmer štvrtina cvičí aspoň hodinu denne;

, takmer štvrtina cvičí aspoň hodinu denne; máme však veľa pravidelných fajčiarov ,

, marihuanu vyskúšalo 13 percent detí;

aspoň dvakrát v živote bolo opitých 17 percent našich detí (11­ až 15-­roční);

17 percent našich detí (11­ až 15-­roční); slovenskí tínedžeri sa chcú vzdelávať, 95 percent detí od 15 do 19 rokov pokračuje po skončení základnej školy vo vzdelávaní.

Mária je jednou z mnohých mladých matiek u nás.

Štúdia UNICEF­u ukázala, že Slovensko sa spomedzi 29 najvyspelejších krajín zaradilo v pôrodnosti dievčat medzi krajiny s najvyššou mierou pôrodnosti.

Dieťa u nás privedie na svet 18 z tisíc dievčat vo veku od 15 do 19 rokov. Skončili sme tak na 25. mieste.

Na poslednom sú Spojené štáty americké, kde je porôdnosť ešte takmer dvakrát vyššia. Najlepšie je Švajčiarsko, ktoré je na úrovni necelých piatich z tisíc dievčat.

Mladé matky pochádzajú väčšinou z chudobných podmienok, majú nízke vzdelanie a slabú kariérnu perspektívu.

Na rozdiel od Márie ju väčšinou ani nehľadajú, vraví Lívia Miklianová z Linky detskej istoty UNICEF, ktorá sa venovala mladistvým matkám. Pracovala so sociálne znevýhodnenými skupinami v Bratislavskom kraji.

Ak mladé matky niečo spája, tak je to túžba rýchlo nájsť náhradu za to, čo im doma v rodine chýbalo.

„Chcú mať pocit istoty a toho, že ich niekto miluje. Preto často podľahnú hneď prvému vzťahu.“

V takejto komunite nie je skoré otehotnenie ničím výnimočným a ide väčšinou o neželané tehotenstvo. Napriek tomu sa však dieťa rozhodnú vychovávať. Len výnimočne ho podľa Miklianovej dajú na adopciu.

Mnoho detí aj zomrie

Štúdia UNICEF­-u zároveň s vysokou pôrodnosťou medzi mladistvými ukázala, že patríme aj ku krajinám s najvyššou mierou detskej úmrtnosti.

Prvých narodenín sa u nás nedožije šesť z tisíc detí.

Väčšia úmrtnosť je už iba v Litve a Rumunsku. No zároveň patria slovenské deti k najviac chráneným pred závažnými chorobami.