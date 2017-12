Väčšiu podporu ako SaS má v prieskume už aj SNS

Zatiaľ čo z liberálov by už poslanci neboli, nové zoskupenie Nová väčšina–Dohoda by v Národnej rade sedelo.

31. máj 2013 o 14:10 sita, Veronika Prušová

BRATISLAVA. Ak by sa voľby konali na konci mája, liberáli Richarda Sulíka by sa nedostali do parlamentu.

SaS by volilo 3,4 percenta opýtaných. Strana by tak dostala menej hlasov ako SMK či SNS so 4 percentami.

Naopak, najnovší prieskum agentúry Polis Slovakia ukázal, že nové spojenie Nová väčšina – Dohoda by sa do parlamentu dostala (5,7%).

V nej sú aj odídenci od Sulíka, ktorí spojenie s Danielom Lipšicom ohlásili minulý víkend. Polis začal robiť prieskum až po oznámení tohto spojenia.

Je to už tretí prieskum v priebehu dvoch týždňov, podľa ktorého by SaS zostala mimo parlamentu. Minulý týždeň jej MVK nemarala 2,6 percenta a pred pár dňami Focus 3,9 percenta. Vo voľbách v roku 2010 pritom liberáli získali vyše 12 percent. Pred rokom ich volilo necelých 6 percent voličov.

Víťazom volieb by sa stal Smer s podporou 41,5 percenta opýtaných. Nasledovali by ho KDH (9,1%) a SDKÚ (8%). Do parlamentu by sa dostal aj Most-Híd (7,7%) a Obyčajní ľudia (7%).

Agentúra Polis robila telefonický prieskum pre TA3 v dňoch 26. - 30. mája na vzorke 1 309 respondentov. Spýtali sa ich, akú stranu by volili, ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend.

Vládny Smer by mal podľa prieskumu v Národnej rade 79 poslancov, KDH 17, SDKÚ a Most rovnako po 15, Obyčajní ľudia by mali v parlamente 13 zástupcov a Novú väčšinu-Dohodu by zastupovalo 11 zákonodarcov.

Preferencie sú vyrátané z 55-percentnej účasti. Voliť by nešlo 25 percent respondentov a nerozhodnutých bolo 20 percent opýtaných.