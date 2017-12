AKTUALIZOVANÉ 16:30 Kňažko pôjde kandidovať, iba ak by ľudia veľmi chceli

Milan Kňažko hovorí, že sa za prezidenta neponúka, no ak by mal veľkú šancu uspieť, išiel by do toho.

31. máj 2013

BRATISLAVA. Bývalý tribún novembrovej revolúcie, politik a teraz herec Milan Kňažko zvažuje kandidatúru na prezidenta. Hovorí, že sa neponúka a iba reaguje na rôzne iniciatívy, ktoré započul. „Nie je to tak, že by som prejavoval záujem. Iba sa snažím povedať, že ak existuje vôľa veľkej časti verejnosti, tak to môžem zvážiť.“ Kňažko odišiel z politiky v roku 2002, kedy bol ministrom kultúry za SDKÚ. Politiku stále sleduje. „Človek bohužiaľ žije v tejto krajine a aj keď nie je aktívny v politike, nevyhne sa politizácii bežných skutočností v živote. Štát namiesto toho, aby občanov od politiky oslobodzoval, tak ich zaťahuje do problémov,“ povedal Kňažko. Lipšic: Chceme Radičovú Profil Milan Kňažko Vrátil titul zaslúžilého umelca a podpísal občiansku petíciu Niekoľko viet.

V roku 1989 bol s Jánom Budajom hlavným rečníkom novembrovej revolúcie, spoluzakladal VPN, v roku 1991 bol prvým slovenským ministrom zahraničných vecí.

V 1991 spoluzakladal HZDS, v roku 1993 odišiel do Demokratickej únie.

DÚ neskôr splynula s SDK a Kňažko sa stal ministrom kultúry.

V politike skončil v roku 2002.

V rokoch 2003 až 2007 bol riaditeľom televízie Joj.

Teraz sa venuje už len hereckej kariére, nemá stály angažmán. Hospodárske noviny v piatok napísali, že o Kňažkovej podpore uvažuje Nova spojená s Liberálnou dohodou. „Nie je to pravda,“ povedal predseda Novy Daniel Lipšic. S Kňažkom podľa neho nehovoril roky. Aj Kňažko povedal, že o kandidatúre nehovoril so žiadnym politikom. „Je pravda, že na pravej strane spektra je stále dopyt po kandidátovi, ktorý by porazil súčasného premiéra. Stále si myslím, že najväčšiu šancu na to má Iveta Radičová, ktorá by úrad dôstojne zastávala,“ povedal Lipšic. Zaoberať sa tým ale vraj budú až na jeseň. Radičová viackrát povedala, že kandidovať nebude. Za najlepšiu kandidátku ju považuje aj SDKÚ. Ku Kňažkovi sa predseda SDKÚ Pavol Frešo nechcel vyjadrovať. „Nebudeme predbiehať rokovania medzi opozičnými parlamentnými stranami. Hlavným cieľom SDKÚ je nájsť dobrého spoločného kandidáta na prezidenta.“ SDKÚ sa zatiaľ neúspešne snaží dohodnúť s KDH a Most–Híd. „Meno pána Kňažka na rokovaniach nepadlo,“ povedal Pavol Abrhan z KDH. Podobne ako Kňažko uvažuje o kandidatúre aj europoslanec SDKÚ Peter Šťastný. Odkázal, že sa stále nerozhodol, či kandidovať bude. Kandidátom iba Kiska Oficiálne zatiaľ kandidatúru oznámil iba Andrej Kiska. Podpisy pod kandidatúru zbiera aj Ján Čarnogurský, ktorý sa už blíži k číslu 15–tisíc, po ktorom kandidatúru oznámi oficiálne. Záujem byť kandidátom „novej pravice“ prejavil poslanec Radoslav Procházka. Chce získať podporu pätnástich poslancov, čo na kandidatúru stačí. Až na jeseň povie meno svojho kandidáta Smer. O kandidatúre uvažuje premiér Robert Fico, no tvrdí, že zatiaľ sa vôbec nerozhodol. V strane podľa neho na túto tému zatiaľ vôbec nehovoria.