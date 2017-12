Olejára Oleša museli chytiť až Rakúšania, predával im kokaín

Bývalého honorárneho konzula Guinejskej republiky Jozefa Oleša zadržali v Rakúsku s 2,6 kilogramu kokaínu.

31. máj 2013 o 20:41 Monika Tódová

Bývalého honorárneho konzula Guinejskej republiky Jozefa Oleša zadržali v Rakúsku s 2,6 kilogramu kokaínu. Sedí v miestnom väzení.

BRATISLAVA. Na Slovensku po ňom išli elitní policajti, no chytila ho až rakúska protidrogová jednotka.

V roku 2004 oznámil vtedajší policajný prezident Jaroslav Spišiak rozkrytie najväčšej organizovanej zločineckej skupiny v histórii Slovenska. Niekoľko desiatok ľudí vraj robilo rozsiahle podvody s ľahkými motorovými olejmi.

Za hlavu skupiny označila polícia vtedajšieho honorárneho konzula Guiney na Slovensku Jozefa Oleša.

Nešlo o prvý prípad, v ktorom bol obvinený. S ľuďmi blízkymi banskobystrickému bossovi podsvetia Mikulášovi Černákovi ho obžalovali aj z vydierania. Nedostali ho však pre oleje ani pre vydieranie.

Pred niekoľkými týždňami ho zadržali rakúski policajti v Neusiedl am See pre drogy. Informoval o tom Plus 1 deň.

Kokaín predal policajtom

Za čo ho stíhali Jozef Oleš vydieranie: Krajský súd v Banskej Bystrici ho oslobodil spod obžaloby v roku 2004;

podvod: stíhanie proti nemu zastavila špeciálna prokuratúra v roku 2009;

drogy: rakúska polícia ho zatkla pri fingovanej kúpe kokaínu. Sedí vo väzbe.

Rakúski policajti tvrdia, že dostali informáciu o tom, ako Oleš obchoduje na ich území s drogami. Zavolali mu, že by niečo kúpili. Prezlečení do civilu sa s ním stretli v Parndorfe, pre Bratislavčanov známom nákupnom centre. Drogy im ukázal.

Potom spolu išli k Neziderskému jazeru do Neusiedl am See. Policajti mu odovzdali peniaze, on im dva a pol kila kokaínu. Rovno v reštaurácii ho zatkli.

„Na prípade sme sa podieľali v operatívnej rovine,“ povedala hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.

Slovenská polícia údajne oznámila Rakúšanom, že Oleš na ich území predáva drogy už dlhšie. Zatkli ho však až teraz. Olešovi policajti zhabali aj porsche, na ktorom prišiel.

Teraz sedí vo väzení v Burgenlande a čaká na súd vo Viedni.

O tom, že akcia v prestrojení sa už udiala, naše orgány nevedeli.

Hlásenie o našich zatknutých občanoch nedostávame automaticky, vraví hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel. Deje sa to iba vtedy, ak si to Slovák želá, prípadne potrebuje nejakú pomoc.

Doteraz nevinný

Olešovo stíhanie v olejárskej kauze zastavil Úrad špeciálnej prokuratúry v novembri 2009. V tom čase už nebol honorárnym konzulom tri roky.

V kauze je podľa hovorkyne Andrey Predajňovej stále obvinených 43 ľudí. Vyšetrovanie trvá.

V prípade vydierania Oleša právoplatne oslobodil banskobystrický súd v roku 2004.

Polícia vyšetrovala aj jeho brata v prípade znásilnenia na Orave. Pre podozrivé vzťahy Olešovcov s miestnou políciou prípad preverovala aj inšpekcia. Včera polícia nestihla zistiť, s akým výsledkom.