Taliani dostávali na adopcie viac detí ako iní. Finacovali u nás projekty

Ad.: Talianske adopcie brzdí dohoda (1. 6.)

V článku Talianske adopcie brzdí dohoda z 1. júna bolo okrem iného uvedené: „Prečo bolo Taliansko preferované (pri medzištátnych osvojeniach), rezort nevysvetľuje. Mlčí aj pri otázkach, či lepšia spolupráca súvisela s tým, že A.R.A.I. financovala na Slovensku viac projektov na vzdelávanie sociálnych úradníkov a zamestnancov detských domovov.“

Na otázku, či jej účasť na projektoch ovplyvnila spoluprácu s Talianskom, JUDr. Nadežda ŠEBOVÁ, riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky ministerstva práce, odpovedá nasledovne:

„Je pravdou, že som sa podieľala na niektorých (nie na všetkých) projektoch, ktoré organizovala talianska agentúra A.R.A.I. Ale v súvislosti s mojou účasťou na projektoch som nezískala od talianskej agentúry A.R.A.I. žiadne plnenie a nemala s ňou žiadny pracovný alebo iný právny vzťah. Zdôrazňujem, ako bolo nakoniec uvedené v článku, že projekty sa vôbec vecne netýkali medzištátnych adopcií, ale práve naopak, boli zamerané predovšetkým na udržanie slovenských detí v pôvodných rodinách.

Predovšetkým však treba uviesť, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nesprostredkúva medzištátne osvojenia, a preto som ani ja z pozície svojej funkcie nemohla medzištátne osvojenia ovplyvniť.

Do roku 2005 som pôsobila aj ako členka Komisie pre medzištátne osvojenia, ktorá bola poradným orgánom riaditeľky Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže SR (CIPC). No ani táto pozícia mi neumožňovala ovplyvniť to, či dôjde k osvojeniu, a to vzhľadom na úlohu CIPC v medzištátnych osvojeniach.

Úloha CIPC, respektíve jeho poradného orgánu, sa totiž v rámci procesu medzištátnych osvojení obmedzovala na vytypovanie vhodných žiadateľov zo zoznamu žiadateľov (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) pre konkrétne dieťa.

CIPC nikdy so žiadateľmi priamo nekomunikovalo, ale vždy len prostredníctvom príslušného orgánu štátu, ktorého boli príslušníkmi. Ak sa vytypovaní žiadatelia rozhodli s dieťaťom zoznámiť, stretnutie zabezpečoval už príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

Ak stretnutie prebehlo pozitívne a ak sa žiadatelia rozhodli pre osvojenie, o ich návrhu rozhodoval príslušný slovenský súd. Dieťa je v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta pobytu dieťaťa.

Súd vo veci vykonáva dokazovanie, v ktorom okrem iných je jedným z rozhodujúcich dôkazov aj správa o priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľmi o osvojenie, ktorú vypracúva určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s detským domovom, v ktorom dieťa žije.

Na správe sa podieľajú aj odborníci, a to najmä psychológ a sociálny pracovník, ktorí celý proces sledujú. Správa obsahuje nielen opísanie priebehu nadviazania osobného vzťahu, ale aj jeho zhodnotenie a záver, či došlo k nadviazaniu základných citových väzieb medzi dieťaťom a žiadateľmi o osvojenie, a teda, či je osvojenie v záujme dieťaťa. CIPC nie je účastníkom tohto konania.

Nie je možné automaticky predpokladať, že žiadatelia o osvojenie, ktorí boli odporučení CIPC ako najvhodnejší pre konkrétne dieťa, si ho naozaj aj osvoja.

V procese sprostredkovania medzištátneho osvojenia dochádza celkom spontánne a prirodzene k situáciám, že k osvojeniu dieťaťa nedôjde buď z dôvodu, že o dieťa neprejavia záujem žiadatelia, alebo dieťa odmietne žiadateľov, alebo proces nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľmi nie je úspešný.“

Nadežda Šebová

Autorka je riaditeľkou sekcie sociálnej a rodinnej politiky ministerstva práce